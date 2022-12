Esdras Medina presentará la moción de suspensión de Pedro Castillo si la vacancia fracasa

Esdras Medina es promotor de la moción de suspensión de Pedro Castillo.

La presentación de una nueva moción de vacancia ha acaparado el resto de intentos por poner fin al gobierno de Pedro Castillo. Ante ello, Esdras Medina, promotor de la suspensión temporal del jefe de Estado ha señalado que evaluará el futuro de su iniciativa a partir del resultado de la votación de la vacancia. Por su parte, ha asegurado que se muestra a favor de la iniciativa presentada por Edward Málaga.

“Hemos trabajado una moción de suspensión, ya hemos llegado a las 37 firmas. Con esas firmas hemos podido presentarlo, pero estamos viendo cómo avanza esta moción de vacancia. Nosotros, en su debido momento, con una, dos o tres firmas más, vamos a presentar la moción de suspensión”, señaló para Canal N. Posteriormente, confirmó que se presentará en caso fracase la vacancia presidencial.

Medina cree que la intención principal del gobierno de Pedro Castillo es cerrar el Congreso. Esto a partir de la interpretación del rechazo de plano de la confianza que el gobierno entendió como la primera negación de la misma. Se sabe que de ser negada hasta en dos oportunidades, el jefe de Estado está facultado a disolver el Parlamento. Ante esta supuesta amenaza, Medina apuesta en primera instancia por la vacancia.

Edward Málaga señaló que la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo no significa que los congresistas estén "aferrándose a un cargo". (Andina)

De no alcanzar los 87 votos necesarios, el congresista presentará la moción de suspensión amparada en el artículo 114 de la Constitución. Esta señala que el ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por: incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o por hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 º de la Constitución. Para su aprobación en el Pleno, la moción necesita 66 votos.

Si bien no se han confirmado los votos necesarios para la vacancia, la moción ha sido presentada con 67 firmas. Si aquellas firmas pasan a apoyar la iniciativa de Medina, estaría confirmada la suspensión de Pedro Castillo. Durante el tiempo que el jefe de Estado se encuentre fuera del poder se espera que responda por las acusaciones en su contra al mismo tiempo que el país es gobernado por Dina Boluarte, su vicepresidenta.

Se muestra seguro

La tercera moción de vacancia ya ha sido presentada. Su principal promotor, Edward Málaga, se ha mostrado confiado en que se cuentan con los votos necesarios para concretar la destitución del jefe de Estado; sin embargo, sus cálculos podrían verse afectados por el acciones del Ejecutivo. Este alertó que desde el gobierno se pretendería negociar con algunos parlamentarios para cambiar el sentido de su voto.

Edward Málaga impulsa la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que, en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio”, dijo el parlamentario sin mencionar quiénes serían aquellos que podrían ceder a los ofrecimientos del Ejecutivo. Tan solo señaló que la decisión dependerá de la integridad y amor por el país de “sus colegas”.

“Nada puede garantizar el número final de votos, todos sabemos que las voluntades cambian. No les sorprenda que el Ejecutivo intente captar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. Yo no me confiaría en los números que tenemos, pero sí tengo la certeza por el mejor camino que es el momento más cercano que hemos estado a una vacancia presidencial”, agregó durante su presentación ante los medios.

Por su parte, Málaga ha resaltado que ha presentado la moción porque se siente seguro de que logrará su cometido de retirar al presidente de su cargo. Informó que ha conversado con diversas bancadas para conocer sus puntos de visto, sobre todo ante la especulación de una posible disolución del Parlamento.

