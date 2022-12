Coronavirus: 6.541 nuevos contagios de Covid-19 registró el Perú en solo 24 horas

Foto referencial: EsSalud.

El Perú parece aproximarse a un ritmo veloz a la quinta ola de Covid-19. El último informe publicado por el Ministerio de Salud (Minsa) manifestó un incremento de personas contagiadas con la enfermedad en las últimas horas.

Según la Sala Situacional de la entidad, sólo en el día martes 29 de noviembre se ha reportado que 6 mil 541 ciudadanos contrajeron el virus y ahora deberán recurrir a especiales cuidados para evitar que su salud se complique.

El Minsa también dio a conocer que en el último día también se registró el fallecimiento de nueve personas.

Por otro lado, dieron a conocer que 41 pacientes han logrado superar los síntomas del Covid-19 por lo que han sido dados de alta de los establecimientos de salud donde venían recibiendo los tratamientos correspondientes.

A la fecha, se tienen 476 pacientes hospitalizados por el coronavirus, de los cuales 88 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Siguiendo con las cifras totales desde la llegada de la pandemia al Perú en marzo 2020 hasta el martes 29 de noviembre del 2022, hay 36 millones 469 mil 600 personas muestreadas, de los cuales 4 millones 252 mil 383 son los casos positivos confirmados y 32 millones 217 mil 217 los casos negativos.

Del total de casos confirmados, a la fecha, 4 millones 107 mil 886 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

Por último, el Ministerio de Salud lamentó en informar que 217 mil 414 personas fallecieron a causa de la enfermedad de Covid-19 en lo que va de la pandemia en el Perú. La entidad estatal envió las sentidas condolencias a los deudos que lloran las pérdidas humanas.

Evalúan retorno de medidas obligatorias

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, dijo la ministra de Salud Kelly Portalatino en su última conferencia de prensa.

La titular del Minsa hizo este anuncio luego de criticar el comportamiento de la población joven que se viene exponiendo al contagio de la enfermedad y la propagación asistiendo a eventos multitudinarios como los últimos conciertos realizados en Lima.

¿Cómo evitar el Covid-19?

Ante los miles de casos positivos de la enfermedad que se han presentado en las últimas semanas, el Minsa continúa instando a la población a no bajar la guardia y seguir con los protocolos de bioseguridad. Entre las recomendaciones destacan:

- Mantén una distancia de seguridad con otras personas (de 1 metro como mínimo).

- El uso de la mascarilla especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.

- Buscar que los espacios en que nos encontremos sean abiertos y tengan buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Recuerda abrir una ventana en caso te encuentres en un lugar cerrado.

- Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

- Acude a los centros vacunatorios establecidos por el Minsa para recibir tus dosis contra la enfermedad.

- Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

