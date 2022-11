Vocero de Alianza Para el Progreso afirma que su bancada no se reunirá con Betssy Chávez

El congresista y vocero de la bancada Alianza Para el Progreso, Alejandro Soto, fue muy enfático al referir que, su agrupación en el parlamento, no sostendrá encuentro alguno con la nueva premier Betssy Chávez Chino; ello debido a que no prevén que le vayan a dar el voto de confianza en caso la PCM lo solicite y el hecho de que Torres Vásquez siga formando parte del gobierno, pero esta vez como asesor del despacho de la primera ministra.

“Tengo que consultar con la bancada pero no creo que vayamos a concurrir viniendo de una persona de la que pretendemos no darle la confianza. Mientras esté Aníbal Torres, que de capitán a pasado a marinero, no puede haber diálogo si hubiera voluntad tendría que venir al Congreso y no los congresistas ir a su oficina”, argumentó el legislador en declaraciones a los medios de prensa.

Además, el parlamentario representante de la región de Cuzco, aseguró que la congresista y ahora funcionaria del Poder Ejecutivo tiene como principal función mantener la confrontación, a pesar de que Chávez Chino ha instado a que haya un diálogo entre ambos poderes; así mismo, Soto señaló que si los congresistas deben abandonar sus curules para que el presidente Castillo Terrones sea retirado de su cargo, así lo harán.

“Haber designado a Betssy Chávez como premier sin duda tiene un objetivo y es continuar con la confrontación. Particularmente en mi bancada no le vamos a dar la confianza. Si tiene que cerrarse el Congreso, creo que las encuestas a nivel nacional han dicho que todos se vayan, que se vaya Castillo y nos vamos todos”, complementó el parlamentario.

Adicionalmente a estos dos factores los cuales no agradan a la bancada del partido político de César Acuña, Alejandro Soto mencionó en una entrevista con RPP que no le podrían dar la confianza a un gabinete ministerial que está compuesto por 5 congresistas, ello porque según sostiene el legislador, hay un evidente conflicto de intereses.

Vocero de la bancada, Alejandro Soto, indicó el objetivo de su voto. (Foto: Gestión / Composición: Infobae)

Por otro lado, Soto Reyes habló al respecto sobre esta tercera moción de vacancia que en los próximos días se estará debatiendo su admisión -que ya cuenta con la cantidad de votos para que ésta sea admitida al debate- y aseveró que APP votará en conjunto para que el presidente de la República sea destituido mediante esta acción constitucional por la causal de incapacidad moral permanente por las investigaciones que se le siguen al jefe de Estado.

