Minsa informó que colabora con el Ministerio Público sobre caso de supuestas trabajadoras fantasma

El Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció sobre la denuncia periodística del dominical Punto Final que revela que al menos cinco enfermeras fueron contratadas a través del concurso CAS COVID en la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima sur, sin su consentimiento, y se encuentran en planilla recibiendo un sueldo que no han cobrado.

“La gestión de la ministra Kelly Portalatino Ávalos no permitirá ni avalará ningún tipo de conducta irregular, reafirmando así su compromiso de lucha constante contra la corrupción”, precisa el comunicado.

Asimismo, informó que la Diris Lima Sur viene colaborando con el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y por la Subgerencia de Control del Sector Salud de la Contraloría General de la República remitiendo toda la información solicitada.

Comunicado del Minsa

En un comunicado previo, el Minsa informó que los casos sobre supuestos pagos indebidos a personas que no guardan vínculo con la institución han venido siendo recibidos desde el mes de julio. Como respuesta, solicitaron a los afectados interponer la denuncia ante el Ministerio Público y la Diris Lima Sur, para que se inicien las investigaciones y se pueda sancionar a las personas que resulten responsables.

“A la fecha, todas las denuncias recibidas fueron remitidas a la Procuraduría Pública del Minsa para que, en atención a sus funciones, realice las acciones legales correspondientes”, indicó.

Además, sobre el caso de la licenciada en enfermería Flor Carbajal Alfaro, quien señaló haber figurado en planilla desde noviembre del 2021 a julio del 2022, el Minsa resaltó que ha verificado que desde el mes de julio Carbajal Alfaro no ha recibido remuneración. “Habiéndose dado de baja en los aplicativos del Ministerio de Economía y Finanzas y el Minsa en el mes de agosto”, señaló.

Comunicado del Minsa.

Te puede interesar Minsa se pronuncia ante posible vencimiento de vacunas AstraZeneca y Moderna

Supuestas trabajadoras fantasmas

El programa Punto Final emitió un reportaje en el que dio a conocer cinco casos de enfermeras que fueron contratadas por el Ministerio de Salud bajo la modalidad CAS COVID. Pese a que nunca firmaron un contrato laboral aparecen en el Registro Nacional de Trabajadores de Salud del Minsa y se les deposita un sueldo en cuentas bancarias que no les pertenecen.

En el mismo reportaje, el presidente de la Federación Médica del Perú, Godofredo Talavera descartó que se trate de un error administrativo pues cuando una trabajadora no marca asistencia por al menos cinco días sin ninguna justificación no recibe su sueldo.

Te puede interesar Héctor Ventura da detalles del caso de exministra de Salud por compras irregulares de pruebas COVID-19

Para el procurador anticorrupción Javier Pacheco estos casos de supuestas trabajadoras fantasmas se trataría de un presunto caso de peculado y enfatizó que el área de recursos humanos del Minsa debe elaborar un informe sobre los pagos que se han realizado, porque además figuran pagos a EsSalud.

Flor Carbajal Alfaro, Jessica Justo Cabillas, Carmen Rico Uchuypoma y Mariela de Jesús Urquía Rodríguez son algunos de las enfermeras que han manifestado que aparecen como trabajadoras de la Diris Lima Sur sin haber firmado ninguna documentación.

“Según esta boleta a mí me pagan S/6.000, pero yo nunca he trabajado en esta Diris de Lima Sur y tampoco he firmado un contrato”, expresó Carbajal Alfaro.

Hasta cinco trabajadoras están registradas en la planilla del Minsa sin haber firmado contrado|VIDEO: Punto Final

SEGUIR LEYENDO