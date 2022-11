Jovencita compra un iPhone y un iPad por once mil soles en Polvos Azules y le parece barato

(TikTok / @valiaalexandra )

Ironías de la vida es ver que la clase política del Perú se rasgue las vestiduras señalando casi todos los días que la crisis económica en nuestro país no da para más. Sin embargo, por las diversas redes sociales podemos ver a más de un compatriota gastando grandes cantidades de dinero en artículos que no son de primera necesidad.

Aunque algunos piensen que los aparatos tecnológicos como celulares de última generación, tablets o laptops si lo sean, ya que pueden ser usado para realizar algún tipo de trabajo.

Y para eso, los que vivimos en Lima, sabemos que el lugar preferido por muchos es el centro comercial Polvos Azules. Ocurre que en este lugar se puede encontrar prácticamente cualquier cosa desde ropa de marcas reconocidas, zapatillas, dispositivos tecnológicos, perfumes y todo tipo de mercadería de todo precio.

Acá es más barato

La jovencita cerrando el trato por su nuevo iPhone (Captura. TikTok/@valiaalexandra)

Resulta claro todo depende del dinero con el que cuente en comprador que vaya hasta este lugar ubicado en el Centro de Lima. Por ejemplo, si solo nos circunscribimos al tema de tablets o teléfonos celulares, pues en este lugar se podrán encontrar los de últimas generaciones casi al mismo precio con el que salen de la fábrica.

En ese sentido, una usuaria de la plataforma de videos de TikTok ha considerado que lo que buscaba lo pudo hallar a buen precio. Para otros, sin embargo, podrís significar casi la vida entera.

Tal es el caso de un video de solo 15 segundos subido a la mencionada red social en la que cuenta su asombrosa experiencia al acompañar a su amiga a Polvos Azules para ir a comprar un iPhone 14 y un iPad. ¿El precio? Una bicoca, tan solo once mil soles por los dos aparatitos.

Según el audio que acompaña la pequeña producción audiovisual se puede escuchar a la usuaria identificada como @valiaalexandra que “mi amiga se está comprando el iPhone 14 y un iPad en Polvos Azules y todo por 11.000 soles. No me lo puedo creer, literal es baratísimo. Estoy en shock”.

Usuarios de TikTok quedaron impresionados por lo que puede llegar a cotar un iPhone y un iPad (Freepik)

De igual manera, en las imágenes se puede apreciar a la mencionada amiga como cierra el trato con la vendedora.

Como era de suponerse, el video se ha vuelto en vira en todas las redes sociales en las que ha sido compartido. Tal solo en TikTok, el clip ya ha sido reproducido más de 404 mil veces. De igual manera, a estas horas ya ha conseguido poco más de 11 mil corazones rojos de me gusta.

En la sección de comentarios, se pueden leer de todo tipo, en especial los que no pueden creer que la muchachita haya gastado tanto dinero en dos aparatos.

“Polvos azules en lugar de ishop? el chiste se cuenta solo”, “con 11 mil soles hago el techo de mi casa”, “que caro!! en importación la sacas mucho más barato”, “Como que barato? en usa saldría 8500 soles 🥲 Si los pedía por encargo se ahorraba fácil 1000 soles”, “Hahahaha quien compra en ishop hasta más barato sale comprando una maleta de viajero”, “si tenía el dinero podía tráelo de Apple oficial o Amazon. y sin riesgo a qué te estafen”, “ayyy no digas eso me gasto en mi merienda ja, ja, ja, ja”, “Si lo importas de amazon sale igual? No se pq tanta sorpresa”, “Cómo vas a gastar 11000 soles Hay mejores formas en que gastarlo”, son algunos de los mensajes que se dejan ver.

SEGUIR LEYENDO