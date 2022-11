Congresista del Bloque Magisterial habría llorado en la Junta de Portavoces “para que pudieran quedarse todos hasta el 2026”

Elizabeth Medina del Bloque Magisterial habría llorado ante sus colegas en la Junta de Portavoces.

La clase política pretende mantenerse en sus cargos, así lo han dejado ver sus más recientes acciones y la publicación del periodista Martín Hidalgo a través de su cuenta de Twitter. El autor de ‘Congresopedia’ difundió una anécdota sucedida en la más reciente Junta de Portavoces del Congreso donde, además de negociaciones, hubieron lágrimas en la mesa de discusión. Estas serían de la parlamentaria Elizabeth Medina.

“Solo para que se den una idea. En la última Junta de Portavoces, la legisladora Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) se puso a llorar frente a sus colegas de otras bancadas”, escribió Hidalgo la mañana del domingo. Las lágrimas habrían aparecido mientras la congresista instaba al resto de parlamentarios a adoptar una tregua con el Poder Ejecutivo para “que pudieran quedarse todos hasta el 2026″.

El hecho ha sido difundido el mismo día en que la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revelara que el Congreso es aprobado por apenas el 10% de la población. Además, se conoció que José Williams, presidente del Parlamento, también supera a Pedro Castillo en percepción negativa. Un 68% del país desaprueba su desempeño y solamente un 14% de los peruanos y peruanas lo aprueba.

Niveles de desaprobación del presidente del Congreso son preocupantes.

A pesar de las distancias y críticas entre ambos poderes del Estado, existen quienes creen que el Congreso le dará el voto de confianza al gabinete Betssy Chávez, que tras su conformación ha sido blanco de críticas. Por su parte, la parlamentaria de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, ha señalado que la representación nacional no negará la confianza para no poner en peligro su permanencia en el poder.

“Le van a dar [la confianza] porque sino se van. Yo he confirmado el viernes que nadie se quiere ir. He dicho que ‘nos vayamos todos’ porque la crisis es responsabilidad de los dos poderes del Estado, pero me han dicho de todo. Sí le van a dar la confianza, y seguro Betssy lo pedirá [la confianza] en los últimos días”, resaltó. Chávez tan solo necesita 66 votos para seguir en el cargo recientemente asumido.

Reaccionan a nombramiento

Luego de confirmarse que Betssy Chávez sería el reemplazo de Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de Ministros, los congresistas dispararon sus críticas contra la decisión del Ejecutivo. La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), calificó de “provocación” el nombramiento de Chávez, quien se desempeñaba como titular de Cultura y es investigada por la Fiscalía por presuntamente contratar a sus allegados para cargos públicos.

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Betssy Chávez, como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Debe ser la engreída del gabinete para que le den el premierato. Por supuesto que es una provocación y un choque para enfrentar al Legislativo. La democracia está en peligro, nos vamos a quedar sin Congreso”, señaló Alva. “Esto confirma que lo único que quieren es un gabinete ad hoc al presidente por sus felpudinis. Es una felpudini mujer porque ya tenemos a Chero, a Roberto Sánchez, tenemos a Salas. (…) Pasó de trabajo, que no sabe nada, a cultura que no ha hecho nada y ahora premier”, agregó.

Para la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, Chávez no cuenta con “mérito” para tomar el cargo. “¿Cuál es el mérito de esa señora para que el Congreso le dé la confianza y ella sea erigida como premier? Ninguno. Siempre hay peor”, dijo en RPP. “Estábamos esperando quién iba a ser peor que Aníbal Torres y Castillo ha encontrado la persona idónea. Es su principal defensora. (…) No creo que mi bancada le dé la confianza al gabinete de Chávez”, continuó.

