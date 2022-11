Cómo funciona la startup que permite cobrar el sueldo bajo demanda

Adelanto de sueldo. (Andina)

Payflow es una aplicación móvil que permite a los trabajadores cobrar cuando quieran en lugar de una vez al mes, sin un costo adicional. Esto se presenta como un beneficio social para los empleados de las empresas con las que se alía esta startup.

Desde hace apenas tres meses, este modelo de negocio de origen europeo llegó al Perú y ha tenido gran acogida entre los empleados que puedan tener acceso a su salario bajo demanda.

Benoit Menardo, cofundador de la startup, es claro al decir que no funcionan como una entidad crediticia. “Es más, no nos gustan los bancos, ni los prestamistas, ni los gota a gota. Muchas entidades financieras se aprovechan de las personas. Te dicen 10% y acabas pagando muchas comisiones e intereses. Nosotros luchamos por recrear la cultura de no usar préstamos, sino usar lo que te has ganado: si quieres ganar más, trabajas más”.

El objetivo de es permitirles a los trabajadores poder usar ese dinero para gastos inesperados, o para hacer pagos en fechas distintas al de la quincena.

Pero, ¿cómo funciona? Ellos trabajan directamente con empresas, que son las que hacen el contrato para ofrecerles el beneficio a sus trabajadores; por lo que el usuario final es el empleado, que no paga ni comisión ni interés.

Esta startup empezó desde cero como una idea hace dos años y medio, en plena pandemia. En tan solo siete semanas aterrizaron la propuesta hasta tener al primer usuario. Todo inició en España y desde allí se ha ido expandiendo. Ahora tienen oficinas presenciales en Bogotá y hace tres meses en Lima. Y por el éxito en corto tiempo, parece ser un sistema creado para Latinoamérica.

Este beneficio se traslada en una ventaja para las empresas. Según explica el cofundador, una compañía que cuenta con Payflow contrata personal un 27% más rápido, cuando los aspirantes conocen del beneficio salarial. Además, en el caso de quienes cobran por incentivos, se mejora la productividad entre 10% y 15%, porque quieren trabajar más.

Si bien los usuarios en la app pueden ver cuánto dinero tienen disponible conforme trabajan, su objetivo no es incentivar que los trabajadores hagan uso excesivo del dinero o retiren más de lo que deben. De hecho, las empresas pueden poner límites de retiro, por ejemplo, el 30% o 40% del salario.

En la actualidad, la transacción promedio en Perú es alrededor de S/ 100. No es un importe muy alto, lo que demuestra que se usa para gastos menores.

Expectativas en un futuro cercano

Menardo no deja de sorprenderse por cómo este modelo ha encajado en Perú y ya está presente en decenas de empresas. “Empezamos con empresas pequeñas, de entre 80 y 150 empleados, que es más bajo que el promedio global, pero la media está subiendo. En noviembre ya vamos a tener miles de transacciones”, señala.

Una de las expectativas es hacer crecer la oficina local, reclutar talento y llegar a un equipo de 10 a 20 personas de cara al 2023. Y esto se debe a que hay una creciente demanda. Menardo comenta que a nivel global la empresa ha crecido 8x en un año, mientras que en Perú doblan el crecimiento cada dos meses.

Para el 2023 tienen proyectado terminar el año con entre 50 mil y 100 mil empleados en la plataforma en Perú, lo que significaría una facturación de un millón de dólares en el país. Una cifra ambiciosa teniendo en cuenta que actualmente, a nivel global, cuentan con 200 mil usuarios.

La empresa maneja un fondo importante como respaldo financiero y eso se debe a que opera con inversionistas de diversos países. Asimismo, trabaja con Y Combinator, que es la aceleradora que estuvo involucrada en el éxito de Rappi y Airbnb. En la última ronda de inversión, Payflow logró levantar fondos por más de 12 millones de dólares.

