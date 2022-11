Reimond Manco indignado con Shirley Arica: “Nunca me dio las gracias, a ella no la conocía nadie”

Reimond Manco asegura que Shirley Arica no le dio las gracias por hacerla famosa con un controversial 'ampay'.

Reimond Manco se refirió a Shirley Arica en una reciente entrevista, generando todo tipo de reacciones en redes sociales. Según el futbolista de 32 años, la modelo jamás le agradeció por haberla catapultado a la fama en el 2010, cuando salió un ‘ampay’ de ellos dos juntos en Chiclayo.

En aquel entonces, Arica se presentó en varios programas para contar detalles de su supuesto romance con uno de los ‘Jotitas’. Sin embargo, la entrevista más recordada hasta la fecha fue cuando pisó el set de ‘Magaly TV’, en donde afirmó que Reimond le dijo “Tócame, que soy realidad”.

Shirley Arica apareció por primera vez en la TV cuando Magaly Medina la 'ampayó' con Reimond Manco.

Hasta la fecha, sigue siendo conocida como la ‘Chica realidad’, apodo con el que se presentó en la primera temporada de ‘El Poder del Amor’. Sin embargo, quien no está contento con ese tema es Reimond Manco, pues aseguró que nunca recibió un gracias por parte de la exchica reality.

“La historia en realidad la hizo la chica, porque fue ella la que salió a decir blablabla. Por cierto, nunca he escuchado un gracias. A ella no la conocía nadie, fue su habilidad, pero... un ‘gracias’ ¿no? Ya pasó bastante tiempo”, dijo el futbolista en ‘La fe de Cuto’, espacio de entrevistas de Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

Pronto, los fans de Shirley Arica salieron en su defensa, asegurando que la influencer no le debía nada. “¿Gracias por? Algunos con el pasar de los años se desubican más que cuando eran jóvenes”, “Ubicaína a la vena para este tipo y en altas dosis”, “Qué absurdo este tipo” y “Desubicado”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Fans defendieron a Shirley Arica. (Twitter)

Shirley Arica se sinceró

En el 2013, la modelo confesó que fue ella quien le sembró el ‘ampay’ a Reimond Manco. “Yo le conté a una amiga, que sabía todo de la farándula, que estaba con Reimond, donde y todo”, dijo en ‘El valor de la verdad’. Además, contó que el futbolista se enojó con ella cuando supo la verdad, al punto de enviarle una carta notarial para que no lo mencione más.

No obstante, la ‘Chica realidad’ no se quedó callada y continuó refiriéndose al deportista en los siguientes años. Incluso, este año se refirió nuevamente a la expromesa del fútbol en una entrevista para el programa ‘Hablemos de belleza’, donde resaltó que Manco la ayudó a hacerse conocida en el medio.

“Yo creo que ‘Tócame, que soy realidad’ fue una frase que me catapultó a la fama, gracias a mi amigo Reimond Manco, las cosas como son. Pero habilidad es mía obviamente y eso es algo que me caracteriza. Es una frase que me toca mucho, porque gracias a esa frase cambió mi vida en muchos aspectos”, precisó.

Shirley Arica incrementó su popularidad en 'El Poder del Amor'.

