Lucy Bacigalupo denunció que vaciaron las cuentas bancarias a su esposo luego de que le robaron el celular

Lucy Bacigalupo denunció que le vaciaron las cuentas a su esposo. ATV

Un momento bastante complicado está viviendo Lucy Bacigalupo luego de que su esposo sufrió un robo de su celular y posterior a ello, el retiro de dinero de sus cuentas financieras. La actriz cómica acudió al programa de ‘ATV Noticias’ para hacer su denuncia, ya que la entidad financiera no se quiere hacer cargo del robo que hicieron los delincuentes, desde las cuentas de su esposo.

“Estamos bastante fastidiados con el banco, porque en un inicio cuando mi esposo puso la denuncia, le dijeron que saben quien había sacado el dinero y sabían a que empresa se había transferido, que probablemente nos van a devolver el dinero, pero ayer nos dijeron que tuviéramos más cuidado con el celular y que ya no nos devolverán nada”, resaltó.

Lucy Bacigalupo detalló que el asalto a su esposo ocurrió el jueves 17 de noviembre a las 16:00 horas y a pesar que fue de inmediato al banco para bloquear una de sus tarjetas, no pudo llegar a tiempo a otra entidad financiero, desde el cual le robaron su plata. Seguido a ello se fue a renovar su línea de celular.

“A mi esposo le roban el teléfono a las cuatro de la tarde y a los diez minutos me llegan mensajes a mi whatsapp desde su número, pidiéndome prestado 400 soles, y que le yapee ese dinero”, narró.

A la artista le llamó la atención que le pidiera prestado dinero mientras ella está trabajando porque usualmente no la interrumpe. De otro lado, desconocía la aplicación Yape porque ellos manejan otra, para hacer sus transferencias de manera inmediata.

Te puede interesar: ‘La Gran Estrella’ no pudo contra el ‘El Especial’, el encuentro entre Jorge Benavides y Carlos Álvarez

Otro aspecto que le causó extrañeza fue el lenguaje de los mensajes, para ella no era familiar ciertos términos, puesto que su pareja no acostumbra a escribir de esa manera.

“Nosotros manejamos otra aplicación y la forma de escribir no era de mi esposo, cuando leí ‘más rato’ ‘Esta bn amor’, ‘envíame cap’, dije éste no es mi esposo. Luego mis hijos me avisaron que su papá les estaba pidiendo dinero tambipen y ya todo me pareció raro”, contó.

Lucy Bacigalupo denuncia robo del celular de su esposo y el vaciado de sus cuentas. ATV.

Luego de ello, su hijo utilizó el número de teléfono que le habían enviado en los mensajes a Lucy para poder identificar a quien llegaban las transferencias. “Mi hijo le hace un depósito de 10 céntimos y pudimos saber el nombre de la persona que no es muy peruano que digamos”, aseveró.

Al no poder comunicarse con su esposo, lo peor pasó por la mente de la actriz que interpreta a Gisela Valcárcel. “Eran cinco horas que no sabía nada de él, pensé que lo habían secuestrado para sacarle sistemáticamente su plata”, detalló.

Te puede interesar: Jorge Benavides confirmó la salida de Carlos Vílchez de ‘JB en ATV’: “No es la primera vez, siempre regresa”

“Luego mi esposo me contó que fue al banco donde tiene su cuenta principal a bloquear su número de cuenta y lo pudo hacer, pero cuando quiso ir al Interbank, ya estaba cerrado. Y al otro día es que se da cuenta que le retiraron dinero de precisamente esa cuenta”, indicó.

El conductor Fernando Díaz le preguntó si no había bloqueado las tarjetas al momento que su esposo llegó a casa y Lucy contestó que estaba más preocupada de que estuviera bien su compañero de vida.

“Nos dimos cuenta que retiraron desde los cajeros sin tener una tarjeta y además de hacer depósitos mediante la aplicación del banco”, reveló.

Ahí nace la molestia de la artista porque señaló que los delincuentes no habían necesitado de una tarjeta para vaciarles sus cuentas. Además denunció la poca seguridad que tienen las aplicaciones del banco. “Al Interbank, cualquier hijo de vecino se puede acercar a un cajero sin la tarjeta, para retirar dinero que no es suyo”, denunció.

“Todos los días a miles de peruanos le roban el celular debido a la poca seguridad que hay en nuestro país. La aplicación de Interbank es muy vulnerable, tengan cuidado al usarlo... por eso hago un llamado al banco para que nos devuelvan el dinero”, terminó pidiendo la integrante de JB en ATV.

Le enviaron mensajes para robarle S/. 400 a Lucy Bacigalupo. ATV

SEGUIR LEYENDO