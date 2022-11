Andy Polo: archivan denuncia contra Magaly Medina por el delito de difamación agravada

Archivaron denuncia de Any Polo contra Magaly por el delito de difamación agravada | ATV

Este miércoles 24 de noviembre, Magaly Medina informó en su programa de espectáculos que la Quinta Sala Penal de Apelaciones rechazó la querella interpuesta en su contra por el presunto delito de difamación agravada. Dicha denuncia fue interpuesta por Andy Polo, quien no soportó las duras críticas de la ‘Urraca’.

Según explicó el abogado Iván Paredes, se archivó la denuncia que hizo el futbolista “porque Magaly Medina le dijo prepotente e infiel, una serie de adjetivos que se lanzaron usando el derecho de opinión”. También informó que la conductora de ATV no irá a juicio porque dio su punto de vista “respecto a hechos objetivos que denunció la señora Génessis Alarcón”.

“Tú solo diste tu opinión, entonces eso se conoce en el derecho penal como reportaje neutral. Si se cumplen esos dos requisitos, no constituye un delito. Por eso mismo es que se ha archivado el caso”, añadió el letrado, quien se enlazó en vivo con ‘Magaly TV, La Firme’.

Andy Polo fue denunciado por su esposa por el delito de violencia familiar.

Por su parte, Magaly Medina indicó que la disputa legal con el deportista y el folio de 19 páginas que presentó la Quinta Sala Penal le ha servido para aprender más sobre libertad de expresión. “Yo no tengo opiniones sobre las personas porque se me ocurre, yo tenía un caso de denuncia de violencia familiar, de un hecho que todo el Perú vio en imágenes”, sostuvo.

“Yo creo que con justicia este caso se ha archivado. Ojalá muchísimos jueces más se tomen el trabajo de leer nuestra Constitución, de leer el derecho penal con todo lo que tiene que ver con difamación. A veces es muy fácil demandar a fulano y entran todas las denuncias, lo que es una pérdida de tiempo. Yo prefiero seguir defendiendo a mujeres víctimas de maltrato”, añadió.

Magaly Medina no irá a juicio por la denuncia interpuesta por el futbolista Andy Polo.

Denuncia de violencia familiar

En febrero de este año, Génessis Alarcón sorprendió al Perú entero al presentarse en el programa de Magaly Medina para denunciar que Andy Polo, el padre de sus hijos, la maltrataba física y psicológicamente. Además, lo acusó de haberla abandonado con sus pequeños y de haberle sido infiel reiteradas veces.

Entre lágrimas, la mujer de 27 años relató un episodio de violencia que sufrió a manos del deportista, ocurrido en mayo de 2021. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos”, declaró. Difundió también un polémico audio de la tensa discusión verbal que, según dijo, acabó en golpes.

Alarcón también desató el escándalo internacional al afirmar que el entonces equipo de Polo, el Portland Timbers, sabía sobre el comportamiento violento del futbolista. Sin embargo, no hicieron nada para apoyarla, pese a que los representantes del club hablaron con la policía encargada del caso.

Genessis Alarcón se quebró tras escuchar el revelador audio del episodio de violencia que vivió en EE. UU. (Foto: Captura ATV)

Tras las declaraciones de Génessis en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, Portland Timbers suspendió a Andy Polo y eventualmente terminó por retirarlo del equipo. Actualmente, el futbolista se encuentra jugando para Universitario de Deportes. La justicia estadounidense declaró culpable al jugador peruano, quien deberá pagar a su exesposa un total de 600 mil dólares.

“Yo estoy muy tranquila porque la verdad yo nunca mentí. Yo siempre dije la verdad y la justicia salió a mi favor”, aseguró Génessis Alarcón cuando se dio a conocer la sentencia.

