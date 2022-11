Tragedia en Casma: pareja de esposos e hija de 7 años fallecieron luego de chocar contra pared de vivienda

Camión chocó con pared de vivienda y deja tres muertos|Video: Canal N

Una nueva tragedia. Esta mañana 24 de noviembre, un camión se despistó e impactó con la infraestructura de una vivienda en el kilómetro 383 de la carretera de la Panamericana Norte, en la ciudad de Casma, en la región de Áncash. Este choque ocasionó la muerte de una familia, entre ellas una menor de siete años.

Las víctimas fueron identificadas como Orlando Anticona Sal y Rosas (38), Alisa Culquitante Reyes (37) y su hija Kiomara. La familia se dirigía a la ciudad de Trujillo, pero ante este terrible accidente fallecieron de manera instantánea en el lugar.

Hasta el lugar de los hechos, llegaron el Cuerpo de Bomberos y las autoridades para las diligencias correspondientes. Los hombres de rojo tuvieron un arduo trabajo para rescatar los cadáveres de las víctimas. En esta oportunidad, aún no se conocen las causas del accidente, pero se han señalado las posibles hipótesis.

Te puede interesar: Paro indefinido de transportistas: qué carreteras fueron liberadas y cuáles siguen bloqueadas

Camión chocó con infraestructura de una vivienda y deja tres muertos Foto: Canal N

En investigación

De acuerdo con las declaraciones del hermano de Orlando Anticona, según Canal N, él venía detrás suyo, por lo que él indica que los manifestantes de carga pesada le impidieron pasar, luego de ello le habrían tirado una piedra en la cabeza, por lo que perdió el conocimiento y se despistó.

No obstante, la Policía Nacional aún no ha descartado esta hipótesis, como también indicó que esta vía no cuenta con alumbrado público, siendo otra posible causa del despiste de tráiler. Por su parte, la Fiscalía de la Nación ya se encuentra investigando el caso para esclarecer el hecho.

Te puede interesar: Juntos hasta el final: Perrito de bombero fallecido en tragedia de Latam estuvo bajo su féretro durante todo el velorio

Bomberos retiraron los restos de las víctimas. Foto: Canal N

La expresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, también se pronunció por el caso y lamentó el accidente. A través de su cuenta oficial de Twitter pidió que se investigue la situación.

“Lamentamos la trágica muerte de una familia producto de un accidente en la provincia de Casma. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y exigimos a las autoridades locales, investiguen las causas de este fatídico accidente que enluta a la familia casmeña”, publicó esta tarde.

SEGUIR LEYENDO