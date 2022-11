Un peligro para la salud mental: psiquiatra es denunciada por maltratar y amenazar de muerte a sus pacientes

Pacientes acusan de violencia psicológica y extorsión a conocida psiquiatra en Lima.

“La gente del holocausto ha sufrido peor que tú”, le expresó la psiquiatra Magnolia Matutti a una joven que padece de depresión. Los comentarios despectivos no frenaron, por lo que se vio expuesta a una invalidación de sus sentimientos durante las terapias. Tras una serie de encuentros desafortunados en su consultorio, la paciente le reclamó el pésimo trato y su comportamiento hostil lo cual desencadenó en una cadena de amenazas por medio de mensajes vía WhatsApp, según se reveló en el programa “ATV noticias al estilo Juliana”.

“Mis familiares son jueces, vocales, fiscales, no sabes nada sobre mí ni lo que puedo hacer. Creo que sabes que todo se mueve por contactos e influencias”.

La primera denuncia pública -emitida el 15 de noviembre- tuvo una extensión con testimonios de otros jóvenes y padres de familiar que vivieron de cerca este infierno en el centro de atención Essmental, que evidencia una vez más el estado de la salud mental en el Perú.

Más denuncias contra Magnolia Matutti

Una niña de 11 años llegó por primera vez al consultorio de Matutti en el año 2019 para ser tratada por un cuadro de depresión. “Me sentó y empezó a decirme que yo era una malcriada, una niña tonta”, le confesó la menor a su madre, quien fue testigo de lo sucedido al escuchar todo por detrás de la puerta. El reclamarle y pedirle la devolución de su dinero se convirtió en una pesadilla para esta familia. La profesional de la salud usó su chat de WhatsApp para acosarla e incomodarla con llamadas en la madrugada.

“No sé si me das más pena o asco. Es un asco de ser humano. La única maldecida aquí es usted”. Añadió que al manifestarle que la denunciaría al Colegio Médico, la psiquiatra le expresó que su tío era el decano y que no le creerían porque estaba “loca”. La institución archivó el caso por “no encontrarse indicios de transgresión al código de ética”.

Las llamadas se hicieron por un número que le correspondería a la pareja de la psiquiatra, identificado como Elmer Velásquez, quien también ejerce la misma profesión. Según el noticiero, este habría sido uno de los responsables de enviar imágenes de cadáveres a la madre de familia, así como pedirle grandes sumas de dinero. “Debe disculparse con la doctora y pagarle S/50.000 y a mi S/15.000 Pague y punto, o algo muy malo pasará”, se lee en uno de los mensajes.

Atentado contra la salud mental

“Decidí escribir esa carta influenciado por ese pensamiento”, reveló un joven de 19 año que también fue atendido por la especialista, quien le dijo que un suicida siempre deja una carta antes de cometer el acto de acabar con su vida. Este ciudadano tomó 80 pastillas en octubre de 2019, quedando en UCI por tres días. “En las dos sesiones que tuve con ella fue bastante atacante. Me hizo hincapié en que los suicidas dejan una carta, como que romantizando eso. El último mensaje que una persona va a dejar. Por eso yo deseé escribir la carta”, sentenció.

Otra paciente comentó al noticiero que acudió el centro de atención para continuar con sus terapias tras ser víctima de abuso sexual. “Ella me preguntó si sangré, si tuve heridas. Le dije que no. Me respondió que no habían abusado de mi. Me dolió bastante, es un tema que hasta ahora sigo tratando”. Hasta la fecha, Matutti no se ha pronunciado por la denuncia de extorsión en su contra y por los malos tratos a sus pacientes.

