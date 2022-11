Ricky Padilla, la música en las venas del aprendiz de Augusto Polo Campos

Tiene el tema "Bienvenidos al Callao", donde describe al hermoso puerto peruano.

Con tan solo seis meses de haber nacido, la madre de Jose Ricardo Padilla D’Angelo, nacido en el Callao y popularmente conocido como Ricky Padilla, supo que la música corría por las venas de su hijo. Con el transcurrir de los años empezó a dedicarse un poco más a este arte y fue parte del grupo que formó el maestro Augusto Polo Campos.

Cada vez que canta siente orgullo y los aplausos del público son todo para él. “La música me ha regalado todo, es mi paz y mi alegría, me siento orgulloso de ser peruano por intermedio de la música”, comenta el cantante en entrevista con Marca Lima Oficial, quien en algún momento intentó aprender a bailar marinera con una de las mejores, pero no era lo suyo.

“Me cuenta mi madre que a los seis meses de nacido me paré en la cuna y comencé a silbar y la música que sonaba era de Los Morochucos. Tuve la suerte de conocer a Marcela Villamonte, era profesora de marinera y ella fue la reina, yo intenté aprender a bailar esa danza, pero no pude y ella se dio cuenta que yo cantaba. A partir de allí empezó mi arte y no paró hasta ahora”.

Perteneció al grupo que formó Augusto Polo Campos.

En el camino fue seleccionado del mejor compositor peruano, además de pertenecer a la escuela e Mario Carabaño. “He tenido la suerte de formar del dúo Punto y Coma, donde nos invitaron muchas veces a la televisión y muchas partes. También pertenecer al grupo de Augusto Polo Campos, donde viví los años más lindos”, recuerda el artista.

Augusto Armando Polo Campos nació para componer. Nunca tocó un instrumento y tampoco estudió música. Sus padres fueron claves en su temprano aprendizaje para componer y con algunas monedas como premio, el genio empezaba a elaborar algunos cuartetos. Con 45 años de edad creó el otro himno peruano, “Contigo Perú”. También compuso “Cuando llora mi guitarra”, “Cariño bonito”, “Regresa”, “Esta es mi tierra”, entre otros grandes temas.

El artista tiene varios discos compuestos.

Con mucho amor al lugar donde nación, tiene el tema “Bienvenidos al Callao”, donde describe al maravilloso puerto junto a Pocho Bejarano, Víctor Chafloque (guitarra), Carlos Méndez (percusión) y César Vivanco (flauta). El último domingo 13 de noviembre estuvo en el programa Una y Mil Voces con Bartola y Marco Romero.

Fue aprendíz del máximo compositor peruano, Augusto Polo Campos. VIDEO: Marca Lima Oficial.

A pesar de los grandes impulsos y profesores que tuvo, nunca pudo dedicarse totalmente a la música.

“He estado 45 años en el Terminal Marítimo, no me pude meter 100% de lleno a la música, pero en las oportunidades que he tenido, me siento muy feliz, me siento realizado. Escuchar los aplausos es llenar el espíritu de alegría y paz”, resalta emocionado.

SEGUIR LEYENDO