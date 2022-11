Darwin Espinoza será investigado por llamar “tendera” a fujimorista Tania Ramírez

Darwin Espinoza y Tania Ramírez se enfrentaron en el Pleno de finales de septiembre.

Las tensiones no solo son entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que dentro del mismo Congreso algunos parlamentarios han llevado sus diferencias a la Comisión de Ética para que esta la resulta. Tal es el caso de Darwin Espinoza y Tania Ramírez quien fue llamada tendera por su colega durante el pleno del 15 de septiembre de este año. “Tendera, paga la ropa, tendera”, fue la frase utilizada.

La discusión en el Parlamento inició luego de que Ramírez cuestionara a Espinoza quien junto a otros integrantes de Acción Popular han sido señalados como ‘Los Niños’, congresistas que habrían mantenido fuertes vínculos con el gobierno de Pedro Castillo. “Aquí hay que decir las cosas como son, ustedes están siendo sindicados como Los Niños. Y ese tema va a pasar de repente a la Comisión de Ética”, dijo Ramírez.

La congresista fujimorista los instó a demostrar que lo dicho por colaboradores eficaces ante la Fiscalía no era cierto, pero la reacción de Espinoza fue recordarle a Ramírez su pasado en el que resalta un atestado policial que da cuenta de una detención por tomar productos de una tienda y no pagarlos. A pesar de que lo dicho fue con el micrófono apagado, se llevó el caso a la Comisión de Ética que ya ha tomado una primera decisión.

Parlamentaria fujimorista Tania Ramírez. Foto: Congreso

El enfrentamiento entre ambos congresistas no quedó en dicho caso. Espinoza llegó a presentar un informe tras la denuncia contra Ramírez por presuntamente ingresar violentamente al domicilio de su padre en Cajamarca. Pese a que la secretaría técnica concluyó que existen indicios y pruebas razonables para declarar procedente la denuncia, el documento no fue aprobado. Votaron en contra del mismo 11 parlamentarios, mientras que solo dos lo respaldaron.

Niega agresión

Tania Ramírez, congresista de la bancada de Fuerza Popular, se refirió a la investigación en su contra por presuntamente haber intentado entrar al domicilio de su padre de manera violenta. La congresista negó estos hechos e intentó minimizarlos asegurando que se trata de “un tema familiar e íntimo”.

En diálogo con Canal N, la legisladora mencionó que aquella noche ella se encontraba con su mamá y la puerta de la vivienda de sus padres estaba cerrada por dentro por lo que hicieron uso de una herramienta de metal para forzar la puerta y lograr su ingreso. Agregó que eran las 01:00 de la madrugada y en ese momento su padre no se encontraba en su domicilio.

“No ha sucedido de la forma en que se menciona. Yo nunca he ingresado a la fuerza contra la voluntad de alguien de mi familia y existe una acta policial. Yo he sido quien ha llamado a la comisaría para que acudan y de ahí se hizo un acta de las personas que habían ingresado a uno de los inmuebles de mis padres. Ojo, mi padre nunca estuvo ahí”, mencionó Tania Ramírez.

Jaime Chincha, quien entrevistaba a la congresista, le comentó que el informe policial que ella menciona la involucra “en hechos de alteración al orden público, violencia y afectación a la propiedad”. Al respecto, la legisladora negó que esos cargos existan y enfatizó que su colega Darwin Espinoza de Acción Popular, quien pidió un proceso disciplinario en su contra, tendrá que demostrar los hechos que menciona.

“No, no existe eso y el señor tendrá que demostrar todo lo que ha dicho. Yo nunca he sido denunciada por ello y ningún vecino me ha grabado para empezar, quien me grabó fue un familiar, y bueno eso es un tema íntimo, familiar, pero en ningún momento he fastidiado a algún vecino”, indicó.

