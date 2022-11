Paula Manzanal fue agredida por un mono en Bali y captó la atención del New York Post

Paula Manzanal es atacada por un mono en Bali. (TikTok)

En el mes de setiembre, Paula Manzanal decidió disfrutar de unas vacaciones viajando al suroeste de Asia, exactamente en la isla de Indonesia, dónde nunca imaginó que iba a ser atacada por un simpático mono. Todo sucedió cuando la modelo se encontraba visitando el ‘Bosque de monos de Ubud” ubicado en Bali.

Y es que, todas las personas que suelen turistear por dicha isla, no se pierden la experiencia de caminar junto a los cientos de primates que están esparcidos por todo el recinto. Es bastante habitual que los macacos se acerquen a los visitantes, sin embargo, se han reportado varios accidentes en los que estos animalitos roban objetos de valor y comida.

De igual forma, los extranjeros no dejan de asistir al famoso santuario. Tal fue el caso de Paula Manzanal, que mientras posaba al lado de un primate que estaba en un puente, sufrió de un percance. Según las imágenes, se puede ver como el singular mono intenta bajarle la blusa para dejar en descubierto su pecho. Al ver que la influencer no lo dejó, este no dudó en tirarle una bofetada en la cara que hizo que la modelo se alejara.

“Yo solo quería que no me toque mis...”, fue la descripción de Manzanal al clip que publicó en su cuenta oficial de TikTok y que tuvo más de trescientos mil reproducciones, más de 18 mil ‘Me gusta’ y decenas de comentarios.

Este vídeo se volvió viral en las redes sociales y hace un par de días captó la atención de los medios internacionales, quienes replicaron lo sucedido a su manera. El ‘New York Post’, de Estados Unidos, publicó en su portal de noticias digitales que: “El mono ‘Handsy’ se vuelve loco con la ex Miss Perú Paula Manzanal en Bali”.

“Una tiktoker peruana posa junto a un mono pero este intenta arrancarle la ropa”, escribió otro medio de Madrid, España. “Mono MUY descarado hace todo lo posible para exponer los senos de la modelo tirando de su parte superior hacia abajo”, se lee como título de otra página.

Cabe mencionar que, Paula Manzanal nunca fue ganadora del Miss Perú, pero la prensa extranjera puede cometer algunas equivocaciones para referirse a la exintegrante de ‘El Gran Show’. Incluso, varios usuarios se encargaron de aclarar que ella no ha participado por la corona. “Perdón, pero ella no es Miss Perú”, “Ella no es una Miss Perú, solo es una mujer que vive de cometer escándalos en las noticias”, “Nunca fue una señorita Perú. Solo para dejar eso claro”, escribieron en Instagram.

Paula Manzanal se vuelve viral internacionalmente con el vídeo, donde un mono de Bali la abofetea. (TikTok)

No es la primera vez que Paula Manzanal se vuelve viral

El pasado mes de febrero, Paula Manzanal se hizo viral en la red social TikTok por una oración a Dios que creó hace un año en el programa de Magaly Medina. En las imágenes se le puede escuchar haciendo un pedido al Todopoderoso para atraer a hombres millonarios y alejarla de aquellos que no le puedan dar los lujos que necesita.

“Si el hombre es feo que no me vea. Si no tiene plata que no me hable. Si viene a pie que no me alcance. No permitas que me vengan sin camioneta. No permitas que me vengan con pocos ceros en la cuenta. Tú que todo lo sabes, sabes de mis antojos y lujos. No me desampares. Amén”, dijo la modelo.

La modelo peruana es viral por una oración que creo para atraer a millonarios.

