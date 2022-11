Omar Merlo y su sentido mensaje de despedida de Sporting Cristal tras cinco temporadas

Dos títulos nacionales, dos Torneos Apertura, un Torneo de Verano, una Copa Bicentenario, cuatro Copa Libertadores y tres Copa Sudamericanas; son todas celebraciones que vivió Omar Merlo en los cinco años que estuvo en Sporting Cristal. El defensa argentino llegó en 2018 procedente de Huachipato de Chile. Mario Salas, técnico de ese año, decidió que traerlo y se convirtió en un referente ‘celeste’. Ahora le tocó despedirse el club.

El club ‘cervecero’ decidió terminar su vínculo y lo informó a través de sus redes sociales. La institución ‘cervecera’ le deseó los mejores deseos. Y le de dedicó un emotivo video de todo su paso por La Florida.

“¡Gracias, Omi! Omar Merlo. Siempre serás parte de nuestra familia. #FuerzaCristal #GraciasOmar”, fue la publicación que hizo oficial su salida.

¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, OMI! @omarmerlo5 🥺



➡️Por tu profesionalismo, tu entrega y por siempre dejar todo por la celeste. 🎽



Fueron 5️⃣ hermosos años. 💙



Mil veces, 𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 por tanto Campeón. 🏆🏆#GraciasOmar#FuerzaCristal pic.twitter.com/QPw75fibsp — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 11, 2022

Mensaje al hincha

Omar Merlo aprovechó sus redes sociales para despedirse del equipo ‘celeste’ y también de sus hinchas. Agradeció todos los años que pasó con la camiseta y reveló que se siente un seguidor más. Estará pendiente de la campaña que hagan los ‘cerveceros’.

“Hoy me toca despedirme y no sé cómo agradecer a tantas personas, 5 años hermosos, ¡5 años inolvidables! Me llevo momentos que estarán en mi memoria toda la vida, me llevo a la peruanita más linda (mi hija) y me llevo infinitos de mensajes de cariño y la amistad de mucha gente que nos ha ayudado y nos han hecho sentir en casa, así como nos pasó cuando estuvimos en Chile”, empezó su publicación por Instagram.

“Mi familia y yo nos vamos felices y eternamente agradecidos… A mis compañeros y a toda esta familia que compone Cristal les deseo el mayor de los éxitos y siempre voy a estar haciendo fuerzas por ustedes como un hincha más. Y por último a esta hinchada, increíble haber recibido tanto amor por parte de ustedes. ¡Fuerza Cristal!”, finalizó.

Nuevos horizontes

La eliminación de Sporting Cristal de la Liga 1 hizo que se reformule todo. El primero en salir fue Roberto Mosquera. Se le está buscando reemplazo. Hubo rumores de que el brasileño Tiago Nunes sería el nuevo técnico pero aún no se ha concretado nada. El estratega tiene como mejor galardón el de coronarse campeón de la Copa Sudamericana con el Atlético Paranense en 2018. En los próximos días habrían novedades.

Títulos de Nunes

- Campeonato Gaúcho Serie B - Sao Luiz (2005)

- Campeonato Matogrossense - Luverdense (2009)

- Campeonato Acreano - Río Branco (2010)

- Campeonato Paranaense - Atlético Paranaense (2018)

- Copa Sudamericana - Atlético Paranaense (2018)

- Copa Suruga Bank . Atlético Paranaense (2019)

- Copa de Brasil - Atlético Paranaense (2019)

- Campeonato Gaúcho - Gremio (2021)

- Recopa Gaúcha - Gremio (2021)

Otras salidas que se han confirmado son las de Christopher Olivares, Jhon Marchán y José María Inga. El ‘Zancudito’ se formó en La Florida. Pablo Zegarra lo hizo debutar profesionalmente ante Juan Aurich, el 6 de agosto del 2018. Estuvo seis temporadas en el Rímac y ahora está buscando equipo, pero está voceado para vestir la camiseta de Sport Boys. Nolberto Solano lo quiere para la próxima temporada.

