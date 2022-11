Andy Polo renovará con Universitario de Deportes por todo el 2023

Andy Polo debutó en la 'U' en 2011. (Universitario de Deportes)

El futuro de Andy Polo era incierto unos días atrás. Universitario de Deportes lo tenía en sus planes del próximo año, pero no se llegaba a un acuerdo. Los rumores de una propuesta de Arabia Saudita era lo último que se sabía. La directiva ‘crema’ retomó reuniones con el extremo y, finalmente, coincidieron en un trato. Su renovación es casi un hecho y estará una temporada más en Ate. En la próximas horas se haría oficial.

El delantero regresó a la ‘U’ en medio de una polémica por problemas familiares el año pasado. Jugó 28 partidos y en 26 fue titular. Anotó un gol en el triunfo de los ‘cremas’ ante Ayacucho de visita, el 10 de abril. Carlos Compagnucci lo tiene en sus planes para el torneo local y la Copa Sudamericana.

Andy Polo es nuevo futbolista de Universitario de Deportes.

A la espera

La ‘U’ y Carlos Compagnucci están trabajando para armar el mejor equipo para el 2023. Se han anunciado salidas como Alberto Quintero, Federico Alonso, Gerson Barreto, Guillermo Larios, Nelinho Quina, Rodrigo Vilca y Brayan Velarde. Han salidos algunos nombres como posibles refuerzos como Bryan Reyna, el volante argentino Joel López Pissano, el lateral izquierdo José Bolívar y Ray Sandoval. Algunos tendrían negociaciones muy avanzadas, pero nada concreto aún.

El tema de renovaciones también se está manejando. Con la permanencia de Andy Polo casi confirmada; lo mismo pasaría con las de Alexander Succar, Jorge Murrugarra y Luis Urruti. Hay acuerdo de palabra, solo faltaría que se haga oficial. Los que están en ‘veremos’ son José Carvallo y Leonardo Rugel . Aún se evalúa sus permanencias en tienda ‘crema’.

“Tras seis años en Universitario, toca emprender rumbo hacia un nuevo destino. Finaliza un capítulo importante en mi vida y empiezo a escribir uno nuevo. Durante todo este tiempo me he sentido en casa, un crema más, compartiendo siempre con ustedes sueños, ilusiones, triunfos, lidiando con las derrotas y con los momentos difíciles que se han vivido en el club. Aunque las despedidas nunca son fáciles, hay momentos en los que decir adiós son la única manera de emprender una nueva etapa. Es todo un reto que afronto con ilusión y con todas las ganas del mundo donde espero que mi nueva etapa me traiga tantas alegrías como deseo. Gracias Universitario de Deportes. Y dale ‘U’ toda la vida”, así fue la despedida de Quintero por en su Instagram.

El análisis del DT

No fue un buen año para Universitario de Deportes, pero aún así pudo alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana. Carlos Compagnucci llegó en junio logró el torneo internacional sea realidad. El técnico hizo un análisis de lo que le tocó vivir con los de Ate. Se mostró conforme por cómo terminó la temporada. Además, destacó la entrega de los jugadores partido a partido.

“Nuestro objetivo era tratar de entrar a alguna copa internacional, lo pudimos hacer. Estoy conforme porque me encontré con un grupo de jugadores que se entregó y quería cambiar lo que venía pasando y lo logramos. Encontré personalidad y buenos futbolistas, así que pudimos conseguir ese objetivo tan deseado. Me voy conforme y agradecido con los jugadores por todo lo que han dado. Vi un crecimiento de los muchachos, con el correr del año. Fuimos mejorando. Lamentablemente no nos alcanzó para el torneo. Encontré un grupo que se sacrifica y trabaja a conciencia todos los días para poder entregarse el día del partido”, declaró el argentino.

