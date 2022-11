Municipalidad de Surco declaró disuelto el matrimonio entre Florcita Polo y Néstor Villanueva

Florcita Polo: Municipalidad de Surco declaró disuelto su matrimonio con Néstor Villanueva. (ATV)

Tras varios meses de espera Florcita Polo y Néstor Villanueva están divorciados oficialmente. Este 10 de octubre fue el programa ‘Magaly TV La Firme’ el que dio a conocer que la Municipalidad de Santiago de Surco emitió una resolución, donde se indica que el matrimonio de la pareja está legalmente disuelto.

Como se recuerda, la primera solicitud que realizaron el pasado mes de julio fue declarado inválido debido a que el nombre de la hija de Susy Díaz estaba mal escrito. Por ello, tuvieron que volver a empezar con los trámites. Aunque, en el mes de agosto se difundió que ambos ya estaban divorciados, aún quedaban algunos documentos por completar.

Es así como este jueves las autoridades pudieron confirmar que el proceso de separación entre Florcita Polo y Néstor Villanueva está correctamente culminado. “Tengo la resolución de la Municipalidad de Santiago de Surco, por la que se declara disuelto el vínculo matrimonial entre Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva. Por fin, después de tantas lágrimas y ventilarlo todo en televisión nacional, salió el divorcio”, leyó Magaly Medina resaltando que ahora Flor Polo es una mujer libre.

Por otro lado, la ‘Urraca’ presentó un informe en el que se ve a la empresaria en una sensual sesión de fotos celebrando el fin de su matrimonio. Florcita Polo decidió vestirse con lencería y posar frente a las cámaras y se mostró muy contenta de pasar a la fila de las divorciadas.

“Por fin legalmente divorciada. Estoy feliz, ahora he vuelto a hacer la misma Flor de antes. Ahora que estoy divorciada, ya puedo usar prendas chiquitas, más sexy, ser atractiva y más sensual”, dijo con una sonrisa en el rostro, para luego señalar que no descarta volver a enamorarse. “No le cierro las puertas al amor, pero todo paso a paso. Tengo muchos fans, pero por el momento estoy dedicada a mis hijos”, sentenció.

Florcita Polo por fin está divorciada de Néstor Villanueva. (Instagram)

Florcita Polo contó que su decisión de divorciarse fue un pedido de su hijo

En conversación con Magaly Medina, Florcita Polo contó que fue su hijo mayor el que le pidió que se separe de su padre, pues no soportaba ver que su madre sea agredida constantemente por su progenitor. “Fueron muchos años que aguanté, muchas cosas hasta que llegó un momento que mi propio hijo me dijo que me divorcie. Ahí fue cuando yo tomé la decisión“, comentó el pasado mes de junio.

En otro momento, la empresaria también señaló que su decisión se dio cuando sentía que no le estaba dando un buen ambiente familiar a sus pequeños, otra cosa que la motivó a separarse definitivamente de Néstor Villanueva. “Le hice caso a mi hijo porque quería que él esté en un lugar lleno de calor y cariño, donde esté tranquilo y no viva asustado“, indicó.

