Lo contratan para trabajar en el hogar, roba 74 mil soles, pero promete devolver dinero: “Cada 15 días iré abonando”

Ladrón asegura que dinero lo usó para pagar la operación de su tía, pero tras averiguaciones la señora falleció hace años.

Una familia vive un verdadero calvario, luego que un trabajador del hogar que contrataron para que realicen diversas actividades dentro de la casa haya robado una cuantiosa suma de dinero, dejándolos completamente en la ruina.

Este caso se registró en el distrito de Pueblo Libre, cuando el padre de Ana Paula, la joven que denuncia este robo, trajo a su vivienda a Jairo Alessandro C. H. para que realice varias actividades como limpieza, pintados, entre otros.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de la familia, ya que un día lo dejaron solo mientras hacía los quehaceres de la casa y al regresar no lo encontraron en la vivienda. Luego de unos minutos, se dieron cuenta de que no estaba el dinero ahorrado, el cual era 74 mil soles en efectivo.

“Estoy mal porque a este señor se le brindó la confianza. Lo trajo un contacto de mi papá, el año pasado nos pintó la casa, pero esta vez se burló de la confianza que mi familia le dio (...) También se ha llevado joyas que tenía acá de una amiga, el bolso (con el dinero) estaba oculto en el closet”, indicó Ana Paula a Latina.

Además de esto, ellos se sienten burlados porque desde el día uno que ingresó al hogar, el sujeto se mostró una persona honrada, incapaz de lastimarlo. Incluso la joven contó que se le dio todas las facilidades y atenciones.

Ladrón confiesa su robo

Luego de contactarse con Jairo Alessandro C. H. y llamarlo para que dé la cara por su delito, el joven se mostró arrepentido y confesó ser el autor del robo de los 74 mil soles. Además, aseguró que trabajará muy duro para devolver el dinero sustraído.

Algo que expresó es que devolverá la cuantiosa suma en partes. Según el motivo que lo llevó a cometer este acto fue para pagar la operación de su tía.

“Me equivoqué, cogí el dinero, pero ya no lo tengo porque (se utilizó) para que operen a mi tía. Te prometo que cada 15 días te iré abonando a tu cuenta”, se escucha en el audio.

Pese al arrepentimiento del ladrón y de haber señalado que usó el dinero por una causa de emergencia, la joven Ana Paula no le cree y asegura que la supuesta operación de la tía de Jairo sería mentira, ya que esta persona ya falleció meses atrás. “Esto me tiene destrozada porque eran los ahorros de los juicios de mis hijos”, comentó.

Ana Paula también mencionó que al momento de ir a colocar esta denuncia para que la PNP inicie el proceso de investigación y posible arresto del ladrón, los efectivos no la trataron bien. “No me trataron bien en Pueblo Libre, fue horrible cuando acudí a denunciar (...) Menos mal que una amiga me pasó el contacto de su hermano para formular la denuncia y que pase a Fiscalía”, finalizó.

No solo robó dinero

Antes de culminar con esta denuncia, la Ana Paula, quien también es madre de dos pequeños, aseguró que Jairo Alessandro C. H. no solo se llevó el dinero, sino que sustrajo joyas de su amiga y que anteriores veces le había robado 50 soles, 100 soles, pero que ella no se dio cuenta.

