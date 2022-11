Hernán Barcos, pese a derrota con Melgar, cree que Alianza Lima será campeón de la Liga 1: “Depende de nosotros”

Hernán Barcos confía que se podrá salir campeón y dar una alegría a sus hincas. (Video: GOLPERÚ)

Alianza Lima sufrió la derrota 1-0 ante Melgar por la primera final de la Liga 1 en el estadio de la UNSA de Arequipa. Un autogol de Yordi Vílchez, después de un centro ejecutado por Bernardo Cuesta, le costaría el resultado. Ahora tendrán que buscar revertir el marcador y salir victoriosos con dos goles de diferencia si es que quieren salir campeones.

Hernán Barcos mencionó su disconformidad por el marcador del partido: “No era el resultado que veníamos a buscar. Nos faltó proponer, tener más el balón o ser más agresivos. Ahora falta jugar el sábado en casa y tenemos que dejar todo para darle vuelta a esto”. El partido de vuelta se jugará el 12 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, el ‘Pirata’ aún confía en poder darle remontar el marcador en Matute: “Obviamente, la llave está abierta. Esto es un partido de 180 minutos. Ellos ganaron 1-0 y ahora hay que ir a Matute para hacer nuestra parte”. También agregó que: “Nosotros tenemos que hacer nuestra parte en casa, independientemente del rival. En una final en casa tenemos la responsabilidad de mostrar el respeto que siempre hemos mostrado”.

Finalmente, el atacante argentino se refirió a la ocasión que falló frente al portero de Melgar, Carlos Cáceda: “El tema de la pegada en la altura todavía no lo tengo muy claro. Las veces que me ha tocado definir se me ha ido siempre por arriba. Son cosas que pasan. Ahora trataremos de ganar en Lima. Una jugada aislada pero hay que seguir, acá no hay culpables, somos todos responsables”.

El delantero de 38 años es una de las piezas claves del cuadro victoriano durante toda la temporada del 2022. Ha marcado 18 anotaciones y brindó cinco asistencias hasta el momento. A falta de la final de vuelta, aún tiene la chance de superar a Luis Benites, mediocampista de Sport Huancayo, como el máximo artillero del campeonato peruano.

A pesar de la derrota, los 'íntimos' intentaran salir victoriosos y con un nuevo título bajo el brazo. Twitter: @LigaFutProf

Palabra de Campos

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro entre ‘rojinegros’ e ‘íntimos’, Ángelo Campos salió junto a Guillermo Salas y declaró lo siguiente: “Veníamos a trabajar el partido como lo hemos trabajado en las últimas alturas, era la misma idea y ellos no generaron muchas ocasiones. Estaba bien controlado el partido y en una desconcentración vino el gol de ellos”.

El popular ‘Richard Tex Tex’ comentó acerca de las posibilidades que tienen para salir como campeones el sábado en Matute: “Nada está cerrado, son finales, son durísimas. El equipo está desgastado, pero en Lima creo que vamos a salir con todo a buscar el partido, así que nada está dicho. Nos vamos con un amargor por el 1-0″.

Por último, el arquero de 29 años mencionó sobre la dificultades que hay para jugar en altura y la manera de manejar los momentos en esas ciudades: “He jugado varios años acá. Ahora defiendo a Alianza y dentro del campo intento ayudar a mis compañeros siempre y dentro de lo que es el tiempo, en altura es bien difícil, se seca la garganta, te falta el aire y siempre es bueno manejar los tiempos”.

