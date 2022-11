Tania Ramírez ante la propuesta de Aníbal Torres: “Ojalá que se consigan las 87 firmas para la vacancia”

La congresista Tania Ramírez se pronunció al conocer la nueva propuesta del jefe de la PCM, Aníbal Torres, al solicitar una cuestión de confianza para que se debata un proyecto de ley de reforma constitucional que definiría los alcances sobre esta medida.

Ante esto, la integrante de la bancada Fuerza Popular, invocó a sus colegas para que cuanto antes inicien el proceso de firmar la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo y así sumar las 87 firmas necesarias.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria manifestó que existe un interés del Ejecutivo de querer “cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República mediante la cuestión de confianza”.

“Emulando en indignidad a Martin Vizcarra y Salvador Del Solar, Pedro Castillo y Aníbal Torres quieren cerrar inconstitucionalmente el Congreso a través de “cuestión de confianza”. Ojalá y esto haga reflexionar a mis colegas y de una vez se consigan 87 firmas”, escribió la legisladora.

¿Qué dice el documento de Aníbal Torres?

En el documento presentado, señala que esta es una iniciativa por parte del Gobierno de Pedro Castillo y que lleva más de 6 meses sin ser revisada, ni cuenta con un dictamen por parte de la Comisión de Constitución, en donde el legislador Hernando Guerra preside esta delegación.

“Han transcurrido siete meses desde su presentación ante el Congreso de la República y a la fecha no cuenta con dictamen de la comisión competente. El artículo 105 de la Constitución, establece el carácter prioritario que tienen las iniciativas legislativas del Ejecutivo”, se lee.

Asimismo, se indica que la finalidad de esta prerrogativa es que se atienda y se avale el Proyecto de Ley N.º 1704/2021-PE; dado que alegan que se “restringe de tal manera la facultad del Ejecutivo de usar la herramienta de la cuestión de confianza, que debilita el sistema democrático”.

Torres habría infringido la Constitución

El congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, estaría incurriendo en una “abierta infracción a la Constitución” luego de presentar la iniciativa para iniciar con la cuestión de confianza.

“(Aníbal Torres) está incurriendo, no solamente en una situación de responsabilidad política, sino también estaría incurriendo en una abierta infracción a la Constitución. Entonces, nosotros definitivamente vamos a tener que evaluar, ya nos estaremos reuniendo con mi bancada y esto no puede quedar impune, una persona que ejerce un alto cargo en el país no puede hacer lo que se le da la gana”, manifestó.

Además, el parlamentario considera que Aníbal Torres ya no debe estar a la cabeza del gabinete ministerial y que de eso se debe encargar el Congreso de la República.

“Aquí el problema no es tanto Aníbal Torres, el problema es el Gobierno en su conjunto y si no renuncia, lo mínimo que tendría que hacer este Congreso es censurar a Aníbal Torres. Creo que ya está por demás el premier en ese puesto y echa por tierra todo ese discurso que ha venido dando el presidente en los medios de comunicación, tratando de mostrarse como la víctima y como el conciliador”, dijo en RPP Noticias.

