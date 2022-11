Mujer compró auto en el SAT valorizado en más de 6 mil soles y recibió uno inoperativo y con impactos de bala

Entidad asegura que evaluará su caso, pero que la venta se hizo de manera legal en conocimiento de la compradora del auto.

“Lo barato sale caro” reza un refrán y este podría ser el caso de una mujer que acaba de adquirir un vehículo a través de los remates que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, tras pagar más de 6 mil soles por la unidad. Su sorpresa fue tan grande porque recibió un auto que no tenía batería, ni asientos, inoperativo y hasta con impactos de bala.

Ante este impasse, la compradora de nombre, Iris Olivos Cobeñas, decidió denunciar este caso porque se sintió “estafada” por la institución, ya que aseguró que el vehículo que le dieron no se parece en nada al que vio por catálogo.

“Por ser una entidad pública, yo confié en el SAT, pensando que me iban a vender un vehículo operativo, pero está completamente inoperativo, inservible, es una chatarra lo que me han entregado (...). Para empezar, el motor no es de este carro. Este vehículo tiene diferentes repuestos de otros autos. No tiene batería. No tiene accesorios. Está botando grasa. Los espejos, totalmente viejos”, acotó para Panamericana TV.

Un punto que la usuaria mencionó es que ella solicitó a las autoridades ver el vehículo y probarlo antes de comprarlo, pero le negaron el pedido.

“No era posible verlo. Tenía que esperar hasta cuando me lo entreguen en el depósito”, indicó. Por otra parte, la persona encargada de entregar el carro, al ser consultada por la denuncia, indicó que la unidad estaba operativo y que solo se había ensuciado.

Se siente estafada por el SAT

Olivos Cobeñas, aseguró sentirse defraudada y engañada por el SAT, ya que cuando llegó al depósito en el Callao y le entregaron el vehículo, pensó que se trataba de una equivocación, pero le dijeron que ese había sido el auto que compró a través del catálogo.

“Yo en el momento que estuve en el depósito, yo no quise retirarlo porque esto no vale los 6.100 soles. Pero, si no me lo llevaba, me iban a cobrar 50 soles diarios por mantenerlo ahí. Prácticamente, me obligaron a sacarlo. Tuve que contratar una grúa para sacarlo”, dijo.

Luego de denunciar este caso, la mujer ha solicitado la devolución inmediata de su dinero al 100%, ya que asegura que se han burlado de ella al venderle un auto que es prácticamente inservible.

SAT se pronuncia ante denuncia

Luego de conocerse este caso que ha indignado a muchos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, emitió un comunicado en que la entidad respalda el proceso de compra del vehículo, ya que aseguran que se mostró fotografías del estado en que se encontraba el auto. Sin embargo, señalaron que “evaluarán” el reclamo de la perjudicada.

“La institución brindará toda la información necesaria y correspondiente que requiera la ciudadana y evaluará su reclamo presentado. Además, se publicó, de acuerdo a ley y con la debida antelación, del 28 al 30 de setiembre de 2022 un aviso en el diario oficial El Peruano en el cual se señaló, entre otros, la marca, modelo, año de fabricación, placa, monto de tasación y precio base”, indicó la entidad.

“En dicho documento se precisó que todas las unidades se rematan en el estado en el que se encuentran y en la condición en las que han sido intervenidas e internadas en los depósitos del SAT. Asimismo, durante el remate se exhibieron diversas fotografías por cada vehículo rematado, a través de varias pantallas, las cuales hacía referencia el martillero público”, agregó.

