Mafer Portugal le pidió perdón a Tommy Portugal por “destruir” su carrera con prueba de ADN

Mafer Portugal abrió su corazón en la última edición de ‘Todos Sanamos’, programa digital de la psicóloga Lizbeth Cueva. Entre lágrimas, la joven de 20 años contó que le pidió perdón a Tommy Portugal, quien recién se enteró de la existencia de su hija en el 2014, por haber perjudicado su carrera musical al exigirle que se someta a una prueba de ADN.

Como se recuerda, en agosto de este año, Mafer se presentó en ‘Magaly TV, La Firme’ para revelar que el cumbiambero no le dio cariño en todos esos años y que solía humillarla por los videos que subía en TikTok. Sus declaraciones resonaron en la farándula nacional y los usuarios arremetieron contra el cantante por dejar de lado a su hija.

Pronto, Portugal se defendió en redes sociales, asegurando que pudo haber sido un mejor padre si se hubiera enterado desde el inicio que tenía una hija. Incluso, le aconsejó no hacer un show mediático su relación. “Tienes un gran talento y no necesitas dar que hablar para ser relevante”, le dijo. Poco después, Mafer le exigió la prueba de paternidad.

Cree que destruyó su carrera

Mafer Portugal reveló que, hoy en día, mantiene una relación cordial con Tommy Portugal, quien arrojó positivo en la prueba de ADN. Esto gracias a la conversación que tuvieron tras someterse a los respectivos exámenes de la clínica, en donde ella le pidió perdón por haber perjudicado su carrera e imagen como cantante.

“Yo soy de esas personas que si hago algo a alguien que amo y siento que le estoy haciendo daño, me siento culpable, así yo esté haciendo bien. Le pedí perdón porque muchas personas pensaron que yo estaba destruyendo su carrera. Por eso, le pedí perdón por si en algún momento perjudicó su carrera el contar mi verdad. Es complicado, yo siento que no hice nada malo, pero que a la vez tenía que pedirle perdón. No sé si hice mal”, expresó.

Tras escuchar sus palabras, la psicóloga Lizbeth Cueva le aseguró que hay una abismal diferencia entre pedir perdón y pedir disculpas, aunque muchos crean que significa lo mismo. “El discúlpame va orientado a la intención y tu intención no era perjudicar su trabajo. El tema del perdón, no veo que encaje ahí. Sí era un ‘discúlpame papá, mi intención no era perjudicarte, sino que era mi niña que estaba pidiendo justicia”, declaró.

¿Quién es su madre?

La madre de María Fernanda Véliz y expareja de Tommy Portugal es Mariela Veliz Gutiérrez, una animadora infantil. La mujer mantuvo un corto romance con el cumbiambero, de quien salió embarazada en los años 2000. No sabe las razones por las que nunca le contó al cantante nacional que estaba esperando una hija suya.

Varios años después, se contactó con Portugal mediante redes sociales para contarle que era padre de una adolescente de 12 años. Para ese entonces, Tommy tenía una relación sentimental con Estrella Torres y quedó en shock por la inesperada noticia. Pese a ello, creyó en la palabra de su expareja, pues María Fernanda es idéntica a él físicamente.

