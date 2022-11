EN VIVO Perú, últimas noticias de hoy martes 8 de noviembre de 2022

Alexander Callens fue incluido en once ideal de la temporada en MLS por gran nivel en New York City FC El zaguero nacional ofreció uno de sus mejores rendimientos de su carrera, lo cual le valió ser considerado en esta prestigiosa nómina a pesar de que su equipo no llegó a la final.

Alexander Callens ha tenido un notable rendimiento con New York City FC este 2022. (Getty Images)

Alexander Callens debe ser uno de los jugadores peruanos con un rendimiento sostenido desde que emigró a Europa con tan solo 19 años a España en 2011. Pasó por la Real Sociedad y el Numancia hasta que llegó a Estados Unidos para enrolarse a las filas del New York City FC el 2017. Con este equipo ha sido titular indiscutible para todos sus entrenadores y, en esta temporada, a pesar de que el cuadro de los ‘pigeons’ no lograron llegar a la final de la MLS, el futbolista ha sido incluido en el once ideal que elaboró SofaScore.