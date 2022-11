Bancada de Perú Libre se pronuncia tras renuncia del expremier Guido Bellido

Guido Bellido descartó unirse a otra bancada.

La distribución de fuerzas políticas en el Congreso continúan variando, siendo el cambio más reciente el del congresista Guido Bellido, quien llegó al Parlamento de la mano de Perú Libre. Tras la salida del representante del Cusco, el grupo parlamentario ha emitido un pronunciamiento en que mencionan que respetan la decisión del congresista, aunque también mencionan la importancia de mantenerse unido a un solo proyecto político.

La bancada del lápiz señaló que consideran la libertad como un derecho fundamental y por lo tanto “respetamos la decisión que adoptó el colega Guido Bellido”. Al mismo tiempo, Perú Libre, “reafirma su convicción frente al país y sostiene que esta disidencia no afecta su ideario, ni mucho menos su programa”, el mismo que desde los días de la campaña electoral fue criticado y finalmente no aplicado por el gobierno de Pedro Castillo.

Perú Libre considera que resultan favorecidos a partir de la “unidad cualitativa de su militancia”. “Hay compañeros que nos acompañan un tiempo y luego continúan su camino, pero hay quienes nos acompañarán toda la vida porque entienden que el instrumento político es fundamental en un proceso de transformación de la sociedad”, se lee en la publicación hecha a través de sus redes sociales.

Guido Bellido ha sido premier del gobierno de Pedro Castillo.

Es así que la bancada extendió su saludo “a quienes se mantienen firmes en la mística de darle al pueblo sus herramientas políticas para la transformación” y optaron por no extender ni hacer una mención directa al trabajo y contribución de Guido Bellido durante los 16 meses que integró el grupo parlamentario. Cabe recordar que Bellido fue representante de su partido en el primer gabinete ministerial tras la toma de mando de Pedro Castillo.

Habla el secretario general

Luego de conocerse que Guido Bellido decidió renunciar a la bancada de Perú Libre, el secretario general del partido oficialista, Vladimir Cerrón, se pronunció sobre esta decisión que pone nuevamente en jaque a dicha organización. Como se recuerda, el ex premier utilizó sus redes sociales para anunciar su alejamiento con este partido político.

Cerrón Rojas, ex gobernador de Junín, también hizo uso de esta plataforma digital. “El instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido, sin él Pedro Castillo no sería presidente, Bellido nunca hubiera sido premier, los maestros no tendrían su bancada. Es la trascendencia histórica de Perú Libre, ajeno a las traiciones”, escribió el ex gobernador regional de Junín en su cuenta oficial de Twitter.

Guido Bellido descarta que otro congresista de la bancada renuncie. Foto: Andina

A modo de respuesta, Guido Bellido respondió diciendo que “sin Pedro Castillo, Guido Bellido, miles de docentes a la largo y ancho del país, hombres y mujeres trabajadores del campo y la ciudad, no hubiésemos tenido los resultados del proceso electoral del 2021; cada quien tiene su aporte y hay que reconocer a todos y ser justo en ello”.

Por otro lado, Guido Bellido manifestó que no se unirá a ninguna otra bancada y tampoco formará una nueva. Sin embargo, refiere que tendrá un “espacio” dentro del Congreso de la República. “Nosotros vamos a construir un espacio, vamos a dar soporte. Me refiero a nivel nacional de las organizaciones sociales evidentemente que coincidan en el trabajo organizado”, reveló.

“Nosotros no podemos estar saliendo de una bancada a otra. Desde el lugar que vamos a estar, de manera independiente, vamos a dar soporte a las organizaciones sociales (…)”, agregó el legislador no agrupado.

