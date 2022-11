Poder Judicial admite a trámite apelación de la Fiscalía para dictar 36 meses de impedimento de salida del país para Lilia Paredes

Lilia Paredes Navarro no se presentó en audiencia del Poder Judicial. (Enlinea.pe)

El magistrado John Bernardino Pillaca Valdez, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, acogió a trámite la apelación presentada por el Ministerio Público para que se le imponga 36 meses de impedimento de salida del país para la primera dama Lilia Paredes, quien es investigada por pertenecer a una organización criminal que lideraría el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

De igual manera, el Poder Judicial aceptó a trámite la apelación de la esposa de jefe de Estado para que se le revoque el mandato de comparecencia con restricciones que se le impuso. También se aceptó el recurso presentado por el empresario Hugo Espino Lucana para dejar sin efecto el pago de una caución de 20 mil soles que se fijo en su contra.

“Conceder los recursos de apelación interpuestos por Hugo Jhony Espino Lucana, Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y Lilia Ulcida Paredes Navarro contra la resolución n.° 10, del 14 de octubre de 2022, que resolvió declarar fundada en parte el requerimiento fiscal de comparecencia con restricciones y otros, en la investigación preparatoria que se sigue en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otro, en agravio del Estado”, reza la resolución.

Como se recuerda, el pasado 14 de octubre, el juez Raúl Justiniano no aceptó el requerimiento fiscal para dictar una orden de impedimento contra Lilia Paredes. Por el contrario, dispuso otras medidas: someterse a un control mensual del Ministerio Público, tener prohibido ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial, no comunicarse con los otros investigados por el caso, no visitar los ministerios de Vivienda, el MTC, y las municipalidades de Chadín, Anguía, Cajatambo y Chachapoyas, y pagar una caución de 100 mil soles.

Rechazan pedido de impedimento de salida del país contra Lilia Paredes

De la misma forma, el magistrado ordenó que imponer el pago de una caución de 15 000 soles, de manera individual, a David y Walter Paredes Navarro, hermanos de la esposa de Pedro Castillo. En este caso, el objetivo de la Fiscalía, es que lo impuesto para ambos personajes se incremente a 50 mil soles, como se solicitó desde un inició para ellos.

Defensa

Tras la decisión judicial, Lilia Paredes indicó que fortalecerá su trabajo como primera dama que atiende a los infantes y a la población vulnerable del país.

“Respeto la decisión de la justicia al rechazar el pedido de mi impedimento de salida del país. Ello fortalecerá mi trabajo como primera dama que atiende a los infantes y a la población más vulnerable de nuestra patria”, afirmó Lilia Paredes.

“De igual forma, seguiré colaborando con la justicia”, añadió. Cabe precisar que, el abogado Benji Espinoza manifestó que la primera dama no entregará su pasaporte, debido a que no existen elementos de convicción.

