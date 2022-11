Mujer rompe en llanto al denunciar a Tottus: compró celular por web, pero recibió una piedra

Consuelo Matienzo, una residente de San Martin de Porres, denunció este jueves que fue víctima de una estafa tras comprar un celular a través de la plataforma web del supermercado Tottus. En una entrevista con ATV Noticias, contó que adquirió un equipo valorizado en 1300 soles, pero en lugar del móvil le enviaron una piedra.

“El 1 de noviembre llegaron los de reparto y me dieron el paquete, no me pidieron mi DNI, me tomaron una foto, se subieron a la camioneta y se fueron. Subí hasta mi habitación, abrí el paquete y mi desconcierto fue que encontré una piedra. Empecé a gritar porque soy una persona nerviosa”, señaló.

Tras percatarse del error, la agraviada se contactó con la tienda. Prometieron remediar el envío el 29 de octubre, pero hasta ahora no ha tenido respuesta, aseguró al matinal en medio de lágrimas.

“No se comunicaron conmigo a pesar de que el mismo sábado hice quejas mediante WhatsApp, el lunes igual. Tengo registro de todas las conversaciones. El día 1 de noviembre me vienen a entregar el paquete y no me llama nadie de Tottus, solo una señorita dos minutos antes diciéndome que salga a mi puerta porque tenía mi paquete y mi desconcierto era que Tottus no se había comunicado conmigo, ni siquiera para hacer una reprogramación”, agregó.

Consuelo Matienzo también contó que buscó al courier. Sin embargo, la empresa se deslindó de responsabilidades y aseguró que solo recogieron el paquete y lo trasladaron a su casa “tal y como se lo entregó” el supermercado.

“Ellos me dijeron que Tottus contrata a Linio, y Linio a ellos para entregarme el equipo. Todo fue por la tienda de Tottus. El chofer me dice que el día sábado mi paquete ya había salido para entrega, pero que lo reprograman, cosa que yo nunca hice porque a mí Tottus no me llamó para nada”, finalizó.

De momento, la agraviada ha elevado su denuncia en la comisaría de Condevilla, en San Martin de Porres. “Ese día ha sido muy horrible para mí. Era increíble que comprando en una empresa reconocida me hayan hecho eso. Yo simplemente entré en estado de shock, fui a poner mi denuncia. Los Policías me dijeron que lo iban a mandar a Fiscalía, se quedó la caja con la piedra para la investigación del caso”, señaló.

Tottus emprende investigación

A través de un comunicado, Tottus anunció que ya ha contactado a Matienzo para entregarle un equipo nuevo. “Hemos tomado contacto inmediato para conocer de primera mano lo sucedido y coordinar la entrega un nuevo equipo hoy mismo”, señaló el supermercado.

Asimismo, acotó que iniciarán las investigaciones para esclarecer los hechos y hallar a los responsables. “Iniciamos una exhaustiva investigación para esclarecer este aislado incidente, a fin de determinar responsabilidades y tomar las medidas necesarias” agregó.

Alerta ante estafas

Ante este aumento del movimiento económico en los comercios por fiestas de fin de año, delincuentes idean diferentes maneras para cometer actos delictivos y apoderarse del dinero y pertenencias de los peruanos.

Por ello, el Ministerio del Interior (Mininter) alertó a la ciudadanía sobre las tres nuevas modalidades de estafa que delincuentes están utilizando para engañar a sus víctimas. Según la cartera, los malhechores llaman a sus víctimas haciéndose pasar por falsos funcionarios de entidad de administración tributaria.

También suplantan identidad de representantes de entidades bancarias para ofrecer exoneración de los impuestos y membresías propias de este producto financiero, o contactan a comerciantes o emprendedores, haciéndose pasar por un empresario que va a comprar mercadería.

