Denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria será sustentado por Diego Bazán

Diego Bazán de Avanza País será el encargado de sustentar el informe ante la SAC.

El 8 de agosto de este año, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un informe que propone la inhabilitación de Pedro Castillo para el ejercicio de la función pública por cinco años. Esto luego de que un grupo de trabajo determinara que el jefe de Estado cometió una serie de infracciones a la Constitución durante una entrevista con CNN en Español en el que se refirió al acceso de Bolivia al mar.

La salida de Soto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales llevó a que sea el congresista Diego Bazán de Avanza País el encargado de sustentar el informe. Este ha señalado que “es un informe consistente. Lo voy a sustentar tal como está”. Se esperaba que la sustentación se de el viernes 4 de noviembre; sin embargo, la presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones, no ha oficializado el hecho.

Lady Camones es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Fotos: Andina/Flickr Presidencia

El informe plantea acusar por juicio político al presidente por infracción contra los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución. Por ello, se propone imponer la sanción de inhabilitación por cinco años. En tanto, se propone también acusarlo por antejuicio político como “presunto autor del delito de traición a la patria”. Esto a partir de declaraciones de Pedro Castillo en una entrevista a inicios de año.

“Yo he revisado todo el informe y lo voy a mencionar. No puedo adelantarme porque soy ponente y me toca votar, entonces no puedo profundizar. Son buenos argumentos [los que están en el informe], existe la propia declaración. No puedo profundizar más porque soy juez y parte. Tengo la confianza de que van a existir los votos”, comentó Bazán este miércoles. Añadió que se tratará también de una “decisión política, queda en la mayoría de la comisión”.

Como se recuerda, en la mencionada entrevista, el jefe de Estado fue consultado sobre su postura frente a una posible salida de Bolivia al mar. Este reconoció que antes de asumir la presidencia había participado de un evento en el país altiplánico en el que resaltó la importancia de este acceso. El hecho desencadenó diversas reacciones en el Perú, especialmente desde la oposición en el Congreso.

Argumentos de la denuncia

“Con la responsabilidad y objetividad que nos caracteriza, hemos presentado el informe final de la denuncia constitucional 219 contra el presidente Pedro Castillo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, escribió el parlamentario Soto. En el informe, al que Infobae accedió, se recomienda la formulación de una acusación contra el jefe de Estado ante el Pleno y una inhabilitación de cinco años para ejercer la función pública.

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

“Que, concretamente, el presidente Castillo se refirió a la aspiración de acceder a una salida del mar a favor de los bolivianos como un derecho y aseveró que consultaría al pueblo sobre ello. Que, en mayo de 2018, José Pedro Castillo como dirigente político, reivindicó en un evento realizado en La Paz, una salida al mar para Bolivia”, se indica.

Se da cuenta sobre presuntas gestiones desde Bolivia para obtener apoyo de países vecinos para lograr su salida al mar: “Que, en el programa periodístico “Panorama”, se ha hecho público que, según un informe de inteligencia, durante la asistencia a ese evento, se entregaron sumas de dinero, a las organizaciones asistentes de siete países, a efectos de establecer vínculos entre sí y que en el referido evento estuvo el expresidente Evo Morales”.

Sin embargo, para llegar a esa conclusión, se necesita conocer los argumentos y las pruebas contundentes que certifiquen, claramente, que el presidente Castillo cometió un delito por el cual se le puede vacar de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución Política.

