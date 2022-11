Tres policías fueron captados presuntamente robando mercadería en operativo en el Cusco

Tres policías son captados robando en el Cusco (América TV)

Su labor era impedir los delitos, sin embargo, fueron captados en lo que sería un presunto robo. Tres policías, en el Cusco, ingresaron a una tienda de ropa para hombres como parte de un operativo contra el contrabando en el Centro Comercial Chabuca Plaza, pero ya en el interior, las cámaras de seguridad del local los grabó cuando ocultaban prendas en su cuerpo.

Los tres agentes estaban uniformados. El primero se acerca a una vitrina y toma una caja, saca el contenido y guarda todo en sus bolsillos. Otro compañero toma otro paquete y lo esconde en su abdomen. El tercer policía observa la escena y un cuarto agente parece advertirles porque todos deciden salir del lugar.

Sin embargo, uno de ellos, que a su salida pateó una caja con mercadería, regresa, se acerca a una vitrina y saca todos los productos que quedaban para llevárselos.

Policías son captados robando (América)

El dueño de la tienda revisó las cámaras de seguridad y supo lo que había ocurrido y con las pruebas los denunció.

En tanto, como parte del operativo contra el contrabando, se incautaron 22 toneladas de prendas de contrabando valoradas en un millón de soles.

PNP reconoce delito

El general PNP, Pedro Villanueva, jefe de la VII Macrepol Cusco, respondió por tres policías que fueron grabados y manifestó que los tres agentes fueron separados de la unidad de élite del escuadrón Kallpas.

“Nosotros no vamos a hacer espíritu de cuerpo y no son ‘presumiblemente’ policías, son policías y ya han sido plenamente identificados. Son de la unidad Kallpas. Hoy he dispuesto su cambio y ya no se encuentran en esta unidad élite”, manifestó Villanueva a América Noticias.

“A través de la prensa hemos podido conocer acerca de esto, yo les agradezco con sinceridad, en todas las familias hay hijos buenos e hijos malos, ellos son policías y ya han sido reconocidos, han sido trasladados a otras unidades que no tienen contacto con la ciudadanía”, también dijo en una conferencia de prensa.

Podrían ser separados de la institución

Villanueva, además, dijo que el caso ya fue trasladado a la Fiscalía de Santiago y a la Inspectoría de la Policía, donde se decidirá el tipo de sanción que se les aplicará a los policías que participaron en el robo. También indicó que los efectivos podrían ser degradados y ser dados de baja si es que se les encuentra responsables por los delitos de hurto, omisión de funciones y otros cargos.

Los altos mandos que estuvieron a cargo del operativo en el centro comercial que quedó vacío también serán investigados.

