Heidy Juaréz se incorpora a la bancada de Podemos Perú luego de ser expulsada por filtrar audios de APP

No se quedará sin bancada. El vocero y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, solicitó la incorporación de la legisladora Heidy Juárez a su bancada, luego que haya sido retirada de Alianza para el Progreso tras ser sindicada como la responsable de difundir los audios entre la expresidenta del Parlamento, Lady Camones, y el fundador del partido, César Acuña.

A través de un oficio enviado al oficial mayor del Congreso, José Cevasco Piedra, se realizó el pedido. El documento fue remitido el día de ayer, 2 de noviembre, con la finalidad que se proceda con el registro.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez, comunicarle que hemos decidido incorporar a la congresista HEIDY LISBETH JUÁREZ CALLE, como integrante de nuestro grupo parlamentario Podemos Perú”, se lee en el oficio.

Bancadas con más integrantes

Perú Libre se convierte en la bancada con mayor variación, en principio se eligió a 37, pero cuenta solo con 16. A pesar de ello, es la segunda organización con un número mayor de integrantes. Tras la salida de Juárez, Alianza para el Progreso se convierte en la segunda bancada con mayores cambios, por lo cual está integrada por nueve parlamentarios actualmente.

No obstante, Fuerza Popular se convierte en el partido que no ha tenido ninguna variación, así como también como la bancada con el mayor número de integrantes (24). Las otras organizaciones que no han tenido cambios es Somos Perú y Juntos por el Perú.

Expulsión de Heidy Juárez

La congresista Heidy Juárez pertenecía a la bancada de Alianza para el Progreso. Sin embargo, en el mes de setiembre se difundieron audios entre la legisladora Lady Camones y César Acuña, quien en ese entonces era candidato a gobernador regional. En este sentido, pedía a Camones a agilizar el proyecto para declarar distrito a Alto Trujillo, el cual sería para beneficiar su campaña.

Heidy Juárez indicó que se está intentando salvar a alguien al señalarla como la culpable de grabar la conversación entre Lady Camones y César Acuña.

Luego de varios días, el partido político indicó que, ante las investigaciones correspondientes, llegaron a la conclusión que Juárez fue quien grabó el audio. Asimismo, se supo que habría tenido una reunión en Palacio de Gobierno, lo cual lo calificaron como una “actitud de encubrimiento y favorecimiento al gobierno del presidente Pedro Castillo”.

“Comunicarle que luego de la evaluación realizada por el Comité Político Nacional de nuestro partido, hemos acordado por unanimidad, expulsar de nuestro partido político y padrón de afiliados”. (…) Como partido hemos llegado a la conclusión irrefutable que ha sido usted quien grabó el audio en mención”, se precisó en la misiva.

Sin embargo, la parlamentaria Juárez ha negado que ella haya sido la responsable de difundir los audios a los medios de comunicación. Cabe precisar que, estas filtraciones le costaron el cargo a Lady Camones como la representante del Congreso.

