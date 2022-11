¿Cómo hacer para gastar menos?

En el Perú, en los últimos meses se viene registrando una crisis económica que está afectando a diferentes rubros, pero principalmente a las familias peruanas. En muchas ocasiones los ingresos mensuales solo alcanzan para cubrir las necesidades básicas o incluso algunas cosas han tenido que ser dejadas de lado para poder costear la canasta básica familiar.

Ante este panorama, para muchos peruanos es complicado pensar en ahorrar y la famosa frase “guardar pan para mayo” no termina resultando una opción. ¿Por qué me gasto todo el dinero? o ¿Cómo ser ahorrativa? son algunas de las dudas que surgen al intentar destinar un monto de los ingresos económicos para ser usado en el futuro. Es por ello que en Infobae Perú les brindamos algunos tips para que este ejercicio no resulte un dolor de cabeza, sino más bien pueda tener un dinero ante alguna contingencia.

¿Cuáles son los beneficios de ahorrar dinero?

Cuando una persona decide reservar parte de sus ingresos mensuales debe conocer que hay dos tipos ahorros: para emergencias y para un plan o meta.

El profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, explicó que el ahorro destinado para emergencias permite afrontar imprevistos en lo que nadie está libre de atravesar. “Siempre pasa, como un accidente, sismo, incendios, quedarse sin trabajo. Si no se cuenta con un ahorro, se podría terminar sobre endeudado y quedar peor de lo que se empezó, señaló.

En el caso de los ahorros que están dirigidos para una meta, indicó que el gran beneficio es que permitirá cumplir un sueño u objetivo a través de una buena planificación.

¿Cómo empezar a ahorrar?

El experto en finanzas sugirió clasificar todos los gastos en importantes y no importantes, para que de esa manera se pueda tener una lista en orden de prioridad.

Además, brindó las siguientes recomendaciones:

- Evitar tener dinero en el bolsillo. Cuando se dispone de efectivo fácilmente se empieza a gastar pequeñas cantidades todos los días, es por ello que recomienda no tener mucho dinero en el bolsillo, solo lo necesario.

- Intentar comer más veces en casa. El menú de la calle tiene un costo más elevado que el comer en casa. “Cuesta entre 3 y 4 veces más que lo que se cocina en casa”, indicó.

- Ahorrar en transporte. Planificar el día y salir temprano de casa permitirá que nos podamos trasladar en transporte público en vez de taxi e incluso movilizarse a pie en distancias cercanas.

Transportes públicos en el Perú. Foto: Andina

- Desenchufar electrodomésticos. Mantener los equipos electrodomésticos enchufados también consume energía. Si no se está haciendo uso de algún artefacto, lo recomendable es desconectarlo ya que ello se reflejará en el recibo de luz.

- Cuidar el consumo de agua potable. Al igual que con el servicio de luz, también es importante hacer un uso responsable del agua, y no desperdiciarla. Esto también se verá reflejado en un menor consumo a fin de mes.

- Buscar reducir los gastos hormiga. Los pequeños antojos que nos damos día a día también deben ser reducidos para evitar gastos no importantes.

- Pagar los servicios a tiempo. A veces los servicios no son pagados a tiempo, no por falta de dinero, sino por olvido, lo que genera problemas o multas y se termina pagando más.

Se recomienda pagar los servicios antes de su fecha de vencimiento.

¿Cuánto dinero hay que tener para estar tranquilo?

Para tener un buen colchón de dinero, Jorge Carrillo Acosta recomienda tener como fondo de emergencia un monto equivalente a tres sueldos mensuales como mínimo y como máximo seis. Para llegar a ello, recordó que lo recomendable es destinar el 10% del ingreso mensual.

Por ejemplo, si una persona gana S/2.000, un buen fondo de ahorro sería entre S/6.000 y S/12.000.

¿Dónde guardar el dinero en casa?

El experto en finanzas advirtió que tener los ahorros en casa es peligroso, ya que está expuesto a una serie de riesgos como robos, incendios, inundaciones entre otro tipo de incidentes. Además, indicó que al tenerlo en casa no está generando intereses por lo cual lo ideal es abrir una cuenta de ahorros en una institución financiera.

“Para ello hay que preguntar siempre por la TREA (tasa de rendimiento efectivo anual) que paga cada entidad financiera. Hoy en día hay entidades que por cuentas de ahorro pagan más de 5% anual, lo cual es una muy buena tasa”, explicó.

En tanto, precisó que un depósito a plazo fijo es recomendado para aquellas personas que ya cuentan con un monto fuerte y consideran que no van a necesitarlo en un buen tiempo.

¿Qué es el método Kakebo?

Kakebo es un método japonés con el que ahorrar se hace más sencillo. En un libro o agenda lo primero que se debe apuntar es lo ingresos mensuales y los egresos mensuales fijos e inamovibles como los gastos de servicios, pago de alquiler, colegio, etc.

Luego de ellos, con el presupuesto que queda, se va apunta absolutamente todos los gastos diarios en secciones como ocio, vestimenta, alimentación, etc.

Además, se debe fijar una meta de ahorro y sobre todo tener mucha constancia. Al cabo de unas semanas se podrá identificar mejor los gastos y se tendrá una mejor idea en cómo gastamos el dinero y cuáles son los egresos que no son necesarios y ese dinero puede ser destinado al ahorro.

Método japonés para ahorrar.

