Clausuran colegio de Huaycán luego que niño cayó desde el tercer piso

La demora en el cierre de ambos locales del colegio responde a una “demora” de las coordinaciones entre Defensa Civil y la UGEL 6, según la comuna. (Andina)

Luego de confirmarse que una de las sedes del colegio Moderno Unimátic Innova, ubicado en Huaycán, funcionaba de manera clandestina, la municipalidad de Ate decidió clausurarlo. Como se recuerda, una semana antes se reportó que un escolar de 11 años cayó del tercer piso de este establecimiento.

Según la comuna, el cierre de los locales que pertenecen a la institución educativa no se llevó a cabo antes por una demora en la coordinación entre la gerencia de la UGEL 6 y la gerencia de Defensa Civil. En ese sentido, señalaron que luego de una inspección, se encontró que una de las sedes del centro educativo no cuenta con permiso municipal. Justamente es ese donde el niño se accidentó, pues la escalera no tenía barandas.

“Nosotros hemos fiscalizado en lo que va del año el colegio del frente, que es la matriz [sede principal] y cuenta con licencia de funcionamiento y Defensa Civil. Este colegio que está en frente, que por lo que pueden observar no tiene apariencia de colegio y no hay letrero o señal que haga parecer que es un colegio”, dijo Zoila Ortiz, subgerente de Fiscalización de la municipalidad de Ate.

“Es de manera informal que el colegio Unimátic ha estado funcionando en estas instalaciones de nivel preescolar y escolar”, agregó la funcionaria.

Por su parte, la gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la municipalidad, detalló que la sede principal del colegio no está certificado por Defensa Civil desde el año 2016, mientras que el otro plantel funcionaba de forma clandestina.

La UGEL 6 sigue investigando el caso sobre la caída del alumno de 11 años, del quinto grado de primaria. Respecto al estado de salud del escolar, este fue sometido a una operación en el hospital Hipólito Unanue.

Accidente en colegio de Huaycán

En el distrito de Ate, un estudiante de 11 años se encuentra con un estado de salud grave luego de caer del tercer piso del colegio Moderno Unimátic, localizado en la avenida Andrés Avelino Cáceres de Huaycán.

Menor de 11 años cayó del tercer piso de colegio en Huaycán (Latina Noticias)

Así, el suceso ocurrió antes del mediodía, cuando el escolar estaba en clase de teatro (tercer piso del colegio). Posteriormente, él habría salido del salón al lado de un compañero hacia el cuarto piso, con el fin de traer una mesa que les encargó una profesora. No obstante, el menor cayó por el tragaluz hasta el primer nivel.

Sumado a ello, la información policial precisa que la víctima fue auxiliada por el personal del colegio y luego fue llevado hacia un centro médico. En esa línea, se detalla que presentó traumatismo craneoencefálico, por lo que decidieron dirigirlo al hospital Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino.

La familia refiere que hasta el momento no han recibido explicaciones de parte de las autoridades escolares y que están en la búsqueda de que se esclarezca el caso.

