Mayra Goñi muestra el moretón que le dejó su aparatosa caída en la celebración de sus 30 años

Mayra Goñi relató lo que le sucedió en la celebración de su cumpleaños el último 01 de noviembre. La actriz utilizó sus redes sociales para contar que sufrió de una aparatosa caída y perdió su torta en su fiesta por sus 30 años. Como se sabe, la cantante se encuentra viviendo en Estados Unidos y sus amigos decidieron organizarle una reunión en un yate.

Si bien, a través de su cuenta oficial de Instagram publicó varios momentos de diversión y alegría, no todo fue color de rosa. Al día siguiente, la interprete se tomó algunos minutos para relatar que se resbaló y, producto del golpe, le salió un moretón en la pierna.

“Me duele. Me caí fuerte chicos, me saqué la ñoña y me duele mucho. Terrible”, señaló Mayra Goñi mostrando las consecuencias de su caída. Aunque, en un principió preocupó a sus fans, todo parece indicar que ahora se encuentra mejor, pues contaba lo sucedido en medio de risas.

Asimismo, sorprendió al revelar que se había quedado sin pastel. Según cuenta la influencer, ella y sus acompañantes ingresaron al yate con todo lo necesario para llevar a cabo la fiesta. Sin embargo, olvidaron un importante detalle, la torta para cantar el famosos ‘Feliz Cumpleaños’.

“La mandé hacer como me encantaba. Estábamos esperando que nos abran la puerta para entrar al yate y, mientras tanto la habíamos apoyado en una baranda. Teníamos tantas cosas en las manos, que nuestra prioridad era el tequila”, dijo entre risas. “Cuando estuvimos dentro del bote, quisimos cantar ‘Happy Birthday to you’ y nos preguntamos dónde estaba. Fuimos a buscarla, pero ya no estaba. Estuve un momento en shock, pero después dije ‘ya se perdió y que se lo haya agarrado alguien para alimentarse”, agregó la actriz.

Mayra Goñi aclara en qué trabaja en Estados Unidos

Mayra Goñi decidió responder a las críticas que viene recibiendo luego que su foto apareciera en un perfil de las redes sociales ‘Diosas 305′, una página de chicas A1 en Estados Unidos. La actriz y cantante lamentó que no pueda ejercer su carrera en tierras gringas, pues se encuentra tramitando sus documentos hasta tener todo en orden.

Asimismo, explicó que a raíz de la pandemia decidió viajar fuera de su país para abrirse un nuevo camino, pese a que eso significaría alejarse de su familia. “Al comienzo ha sido difícil, cada vez me siento mejor, más cómoda con mi espacio, agradecida con Dios por las oportunidades, hay sacrificios, no puedo volver a mi país hasta que me lo permitan. Estoy trabajando como influencer porque de alguna manera tengo que generar ingresos, porque tengo mis ahorros, pero tampoco voy a gastar mi dinero de ahorros”.

Cuando se encontraba explicando que ha trabajado desde muy pequeña y que su madre le enseñó a ahorrar su dinero, Mayra Goñi no pudo evitar quebrarse y, en medio de lágrimas, señaló que le da mucha cólera que se esté manchando su imagen.”Ya estoy harta, de que se digan cosas de mí y tener que decir, yo soy la fuerte la que no escuchó. Da rabia que se especulen cosas, sorry, sorry, pero es que yo soy fuerte, pero las cosas se salen de control”.

Mayra Goñi no puede más y aclara entre lágrimas que en EE. UU. es influencer. (Video: Instagram)

