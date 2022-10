J Balvin en Lima: Rematan entradas Platinum a S/200 a horas del concierto del colombiano

J Balvin se presentará en Lima. (Instagram)

El concierto del reggaetonero colombiano J Balvin se dará hoy jueves 27 de octubre en el Arena Plaza de Surco, sin embargo, la acogida parece no haber alcanzado todas las expectativas del público y es que a horas del concierto, aún hay entradas disponibles en la ticketera oficial.

Por otro lado, hay algunos usuarios en redes sociales que por diversos motivos no pueden asistir al show y han decidido vender sus entradas. A diferencia de la fiebre por Daddy Yankee, esta vez los precios no se duplican, ni se triplican, por el contrario, se reducen.

Es así que, diversos cibernautas están rematando en las redes sociales sus entradas a precios económicos. Uno de los que ha llamado la atención es el económico precio de 200 soles por una entrada Platinum que en compra regular cuesta 465 soles.

Sin embargo, esta no es la única opción disponible. Las entradas de tribuna, que en precio regular cuestan S/188, vienen siendo revendidas desde los S/80 y S/140 soles.

Cabe precisar que, existen más ofertas en Twitter. Más de un cibernauta ha ofrecido entradas en más zonas del concierto asegurando que son a precios módicos, aunque han preferido no exponerlas directamente. Algunos de ellos explican que tienen motivos personales por los que no pueden asistir, dejando entrever que no serían revendedores.

Sin embargo, también hubo quienes tomaron con humor este nuevo concierto. Algunos usuarios lamentaron que no se hayan logrado vender todas las entradas y otros se animaron a último momento a ser parte de este show que ya inició. Algunos comentarios quedaron reflejados en las redes sociales.

Usuario comparte su ingreso al concierto de J Balvin

A través de TikTok, un usuario compartió un video de su ingreso al Arena Plaza a horas del inicio del concierto de J Balvin. El cibernauta mostró su pase para la zona Planitum, que es la primera fila para estar frente al artista, además muestra un poco de la distribución del recinto.

En el clip, aparece caminando a horas de la tarde, mientras muestra al grupo de gente que ya está esperando en lo más cercano al escenario y poder disfrutar del evento lo más cercano posible. Sin embargo, se nota un poco vacío, pese a que no fue una hora tan temprana.

