Alcalde de distrito cusqueño se encadenó frente a la PCM: “Quiero ser escuchado”

El alcalde Climaco Pumahualcca del distrito cusqueño pidió hablar con representantes del PCM y se encadenó. Video: Canal N

Climaco Pumahualcca, alcalde del distrito de Ccapi (Cusco) se encadenó este viernes frente a la puerta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para pedir que las demandas de su jurisdicción sean atendidas por el Gobierno.

Sujeto a una valla frente a la sede donde despacha el premier Aníbal Torres, el burgomaestre indicó a Canal N que ha buscado el diálogo desde el año pasado, pero no ha tenido éxito. Inmediatamente, personal de la Policía hizo uso de la fuerza para liberar a la autoridad.

“Quiero ser escuchado como autoridad, hemos buscado por todas los medios y no he sido escuchado. Yo soy del corredor minero, estamos en la mesa técnica y no nos han escuchado pese a que ha habido compromisos tras compromisos”, manifestó Pumahualcca.

El burgomaestre indicó que dos proyectos de saneamiento básico no tienen presupuestos. Agregó que el Ejecutivo no los financia, pese a haber tenido varias reuniones con la organización superior del Consejo de Ministros.

“Desde el año pasado, [estos proyectos] están aptos y expeditos para su presupuesto, pero hasta hoy no nos escuchan. Desde hace tres años los hemos implementado a pesar de nuestro recurso económico, no tenemos presupuesto”, agregó el alcalde.

Aníbal Torres se reunió con embajadores

En la jornada de este viernes, el premier Aníbal Torres recibió la visita protocolar del nuevo embajador de China, Song Yang. En la cita, el diplomático ratificó el objetivo de fortalecer las relaciones económicas, en especial de inversiones y comercio.

Posteriormente, el jefe del Gabinete Ministerial recibió al embajador de Bolivia, Carlos Aparicio Vedia, en la sede de la PCM. Durante el diálogo se destacó la importancia de los encuentros presidenciales y los gabinetes binacionales, impulsando los lazos de amistad y la amplia agenda bilateral.

Días atrás, el presidente Pedro Castillo instó a las autoridades regionales a “trabajar en equipo” para hacer las “grandes reformas” que necesita el país y a asumir “una lucha frontal contra la corrupción”, aunque insistió en que “hay que juzgar las cosas por los hechos” y no por “apetito político”.

“Hay un grito del país y eso tenemos que asumirlo para hacer una lucha verdadera, una lucha frontal y una lucha de verdad contra la corrupción”, aseveró Castillo durante la inauguración de la sesión plenaria del decimoséptimo encuentro entre gobernadores regionales y el Ejecutivo (GORE-Ejecutivo), celebrado en el Palacio de Gobierno.

El mandatario pidió a las autoridades denunciar los “indicios reales y objetivos de corrupción”, pero sin “situaciones mezquinas” de “querer gestar, inventar, carpetas fiscales”.

En alusión a las investigaciones por corrupción que la Fiscalía tiene abiertas en su contra, Castillo dijo que “algunos creen fácilmente” las acusaciones porque “están siempre pendientes de la pantalla o son ajenos al país o están pensando solamente en hacer sus ‘lobbies’ y no piensan en las verdaderas demandas del país”.

