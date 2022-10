Sporting Cristal: los jugadores en capilla ante Mannucci que podrían perderse las semifinales o posible final directa

Sporting Cristal se juega la vida en la Liga 1 ante Carlos A. Mannucci. (Club Sporting Cristal)

Sporting Cristal aún sigue en carrera por conquistar el Torneo Clausura. A pesar de que no depende de sí mismo, mantiene las chances, al igual que Melgar y, sobre todo Alianza Lima. Pero para ello, deberá conseguir una victoria en su próximo duelo en condición de local ante Carlos A. Mannucci este domingo 30 de octubre. Sin embargo, deberá tener cuidado, ya que cuenta con una lista de ocho jugadores que podrían perderse, de ser amonestados, el posible partido de la semifinal o incluso la final directa.

Y es que el cuadro ‘celeste’ llega a este cotejo contra los trujillanos con su plantel casi completo. Martín Távara no será considerado por las recientes declaraciones de su expareja sobre violencia física y psicológica (el club lo separó). En tanto, Yoshimar Yotún, viene haciendo terapia física en la Videna por los problemas físicos que lo han marginado de varios duelos a lo largo de la temporada.

Con esta información, se pudo conocer que los futbolistas que están apercibidos: Alejandro Duarte, Rafael Lutiger, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Diego Buonanotte, Joao Grimaldo. En el caso de ‘Yoshi’, también está considerado en esta nómina, por lo que si el técnico Roberto Mosquera decide arriesgarlo, tendría que precaver de no ser amonestado.

Todos los jugadores mencionados estarían en riesgo de no poder disputar un posible acceso a la semifinal o final directa. Esto debido a que, de acuerdo con el reglamento de la Liga 1, si bien se borran las tarjetas que se hayan acumulado hasta antes de la última jornada de cara a las instancias finales, este panorama cambiaría si en la fecha 19 un jugador o integrante del comando técnico de algún equipo recibe una amarilla o roja. No obstante, la especificación de la norma no es muy clara en ese sentido.

Reglamento de Liga 1 sobre las tarjetas

En el artículo 107, en el punto 2, se indica lo siguiente: “Las tarjetas amarillas son acumulables solo en cada etapa de la Liga 1 Betsson 2022, iniciándose la siguiente etapa de la competición con cero (0) tarjetas amarillas. Esta acumulación se eliminará también para los Playoffs, que comenzarán con cero (0) amarillas”.

Para el segundo aspecto, en el punto 3, se menciona que “de terminar un jugador o un miembro del comando técnico o cuerpo técnico con una suspensión por tarjeta roja o tres amarillas en la última fecha de cualquiera de las etapas o torneos de la Liga 1 Betsson 2022, esta suspensión se cumplirá en el próximo partido oficial del club en la Liga 1 Betsson 2022″.

Reglamento de la Liga 1 sobre las tarjetas.

Sin duda, la baja que podría afectar más al elenco ‘rimense’ sería la de Alejandro Duarte, ya que es el encargado de los tres palos y vital para que el equipo se mantenga con vida. Lo mismo sucede con Horacio Calcaterra, importante para el equilibrio en el mediocampo y Diego Buonanotte, cuya relevancia ha aumentado en los recientes compromisos, sea desequilibrando o haciéndose presente en el marcador. Ni qué decir de Joao Grimaldo, una de las joyas de la cantera ‘cervecera’ y cuyo talento sería fundamental en el gran objetivo del club.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para llegar a la final de la Liga 1? La escuadra del Rímac deberá imponerse a Carlos A. Mannucci en el estadio Alberto Gallardo este domingo 30 de octubre. En ese sentido, tendrá que esperar que Alianza Lima pierda o empate ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, ganará el Torneo Clausura y clasificará a la final de la Liga 1.

Último partido de Sporting Cristal

Con goles de Buonanotte y Hohberg, los 'celestes' lograron triunfazo por la penúltima fecha del Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

SEGUIR LEYENDO