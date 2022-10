Sporting Cristal: Joffre Escobar resaltó la importancia del duelo ante Mannucci y pidió el apoyo de la hinchada

El delantero ecuatoriano se refirió a la recta final que afrontará el cuadro 'celeste' en la Liga 1. (Video: Cristal TV)

Sporting Cristal mantiene vivas sus esperanzas de seguir en la lucha por el Torneo Clausura. A pesar de que no depende de sí mismo, le queda solo una jornada en la que se enfrentará en condición de local a Carlos A. Mannucci para tratar de aferrarse a la posibilidad de, por lo menos, acceder a la semifinales de la Liga 1 2022. En ese sentido, Joffre Escobar, delantero del cuadro ‘celeste’, resaltó la importancia de este duelo ante los trujillanos.

“El equipo está tranquilo, pero sabemos que tenemos que ir y hacer lo mejor para sacar los tres puntos. Necesitamos hacer un partido muy bueno, mucho mejor de lo que veníamos haciendo de local y esperemos que los tres puntos se queden en casa para así esperar lo que se venga después”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el canal oficial del club, Cristal TV.

De la misma manera, se pronunció sobre su aporte al rendimiento del elenco ‘rimense’, en donde su protagonismo ha ido en aumento y, en esa línea, confía en continuar justificando sus actuaciones. “Me siento feliz de ayudar y contribuir dentro del campo. La verdad es que he venido trabajando para ganarme un puesto, ha sido difícil. Lo importante es que ahora estoy de la mejor manera y espero seguir así y ayudar al equipo”, dijo.

Lucha por la Liga 1

Y es que Sporting Cristal se encuentra en el segundo lugar del Torneo Clausura con 38 puntos, uno menos que Alianza Lima. Precisamente, los ‘blanquiazules’ se medirán contra ADT en el estadio Alejandro Villanueva en la fecha 19, por lo que una victoria les proclamará de manera automática como ganadores del segundo certamen del año, sin necesidad de lo que le suceda a los ‘cerveceros’.

Sin embargo, a los dirigidos por Roberto Mosquera les sirve un triunfo ante los ‘carlistas’ para tratar de, como mínimo, tener una chance de acceder a la semifinal de la Liga 1. Esto sucederá si logran sumar en su compromiso y, tanto los ‘íntimos’ como Melgar (otro candidato en la lucha por el campeonato local) caen en sus respectivos encuentros.

Cabe mencionar, que la escuadra del Rímac se ubica actualmente como líder de la tabla del Acumulado con 76 unidades, dos más que los ‘aliancistas’ y los ‘rojinegros’ (los primeros están mejor ubicados por diferencia de goles). Por tal motivo, si cae o cede puntos ante Manucci y sus rivales salen airosos de sus partidos, perderá la chance de clasificar a la semifinal.

Otro punto para considerar es que Melgar es el vigente ganador del Torneo Apertura. No obstante, esto no serviría para que llegue directamente a la final si es que no termina dentro de los dos primeros en el tablero general.

Apoyo de la hinchada

Por otro lado, Joffre Escobar reconoció que el apoyo de los hinchas ‘celestes’ será crucial en el próximo encuentro ante los norteños para sacarlo adelante. De hecho, los aficionados han abarrotado las entradas del estadio Alberto Gallardo en los recientes choques, por lo que es un factor que les podría mentalizar de forma positiva a los jugadores, sobre todo, en momentos cruciales y donde las cosas no salen como esperan. “Esperamos que nos sigan apoyando como en los últimos partidos que hemos tenido de local. Que la gente siga yendo al estadio a alentar y que el equipo no va a defraudar”, concluyó.

DATOS:

- Joffre Escobar fichó por Sporting Cristal en agosto de este año luego de haber salido de la Universidad San Martín. Y en 15 partidos disputados, ha podido marcar dos goles (ante Cienciano y Ayacucho FC).

- El contrato del atacante ecuatoriano culmina al final de esta temporada, aunque su futuro podría lejos de La Florida, tomando en cuenta estas cifras y que tampoco se ha ganado un lugar fijo en el once titular.

