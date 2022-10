“Que se muera mi mamá si soy estafadora”: salen a la luz reveladores audios de Pamela Cabanillas

Pamela Cabanillas: "Que se muera mi mamá si soy estafadora". (Latina)

Continúa el escándalo de Pamela Cabanillas, la estafadora que lideraba la organización criminal ‘Los QR de la Estafa’. Desde que se conoció cómo operaba esta banda, vendiendo entradas falsas para los más importantes conciertos, la Policía le ha puesto el ojo a los integrantes. El momento más álgido del caso se produjo hace unos días durante el concierto que Daddy Yankee ofreció en el Estadio Nacional de Lima.

Cabanillas, una joven de 18 años, fugó a Europa apenas salieron a la luz las primeras denuncias. Se estima que fueron decenas de miles de soles los que la banda logró recolectar. Aunque desde España, en sus redes sociales, dejó en claro que ya se había gastado todo el dinero y que no devolvería nada.

Incluso, a inicios de semana dijo que se entregaría a la policía, pero todo fue una farsa pasa despistar a quienes la buscan. Lo cierto es que poco a poco se va revelando cómo es que esta joven operaba.

Te puede interesar: Estafadora de las entradas de Daddy Yankee desde Europa: “Me compro ropa de marca y voy a restaurantes caros”

En Latina se dio a conocer audios y textos de las excusas que ponía para estafar a las personas. En conversación con uno de los que revendía las entradas fraudulentas, Pamela decía: “Es que en el trabajo me dan un día antes las entradas. Siempre dan cortesía un día antes, no un mes antes. Encima me la dan con ticket”.

Pamela Cabanillas se burla de la justicia y podría quedar en libertad pese a estafa masiva de entradas.

Luego insistía y en la conversación mencionaba sin reparos a su madre: “Sí, Chris, yo te entiendo. Yo no quiero problemas. No te voy a meter en problemas. No pasará nada, te lo juro por la vida de mi mamá. Que se muera si soy estafadora”.

Asimismo, en el reportaje se puede oír un audio de la madre de Cabanillas, quien le pide a su interlocutor que retire una publicación en redes sociales donde acusa a su hija de estafa, cuando el escándalo ya había salido a la luz.

“Por favor, ya no más daño. Yo estoy tratando de cumplir, por favor, ya le he dicho que hable con su papá, ya no puedo más, por favor, te lo pido. Todos tenemos derecho a otra oportunidad. Mi hija no está, no sé dónde está, por favor se lo pido”, dice la madre de Pamela sollozando.

En otro audio de la joven estafadora, se le escucha mandar audios a uno de los revendedores que colocaban las entradas que ella proveía. “Cuando hago un traspaso ahí mismo llega el qr”. Incluso tiene como excusa que no tenía señal. “Mi mamá me dice lo mismo, te voy a mandar foto para que veas”, se le escucha decir.

Te puede interesar: Estafadora de las entradas de Daddy Yankee: “No hay ni un sol, ya me lo gasté”

Incluso, con soltura, replica a las sospechas de estafa de su interlocutor: “Si quieres te digo dónde estoy, ahora estoy por mi casa de San Martín”.

Perfil de Pamela Cabanillas

En el programa Arriba mi gente conversaron con una excompañera de colegio de la joven, quien dio cuenta de su perfil y dijo que siempre fue apegada al dinero.

“Faltaba varias veces al colegio, llegaba tarde, había días que no entraba, y a la salida se aparecía con varios chicos con pinta de choros [ladrones]. Me pedía que le preste plata, a la salida me esperaba. Se me acercaba a pedirme dinero porque decía que la habían botado de la casa”, comenta esta persona.

De hecho, antes de hacerse conocida como la líder de Los QR de la Estafa, ya tenía otras acusaciones de fraude.

En el reportaje también se revela que Cabanillas sigue muy activa en redes sociales. Incluso se burla de sus víctimas a través de historias bajo el perfil de Aitana Lozano, pero que aún conserva la identificación con su nombre real. “Fans estoy ready”, “Se pasaron”, “Ayúdenme a buscar los dos millones de soles, porque no los veo reflejados en mi cuenta”, son algunas de sus publicaciones.

SEGUIR LEYENDO