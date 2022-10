Luis ‘Cuto’ Guadalupe se emocionó en entrevista al recordar su época de futbolista en aniversario del Estadio Nacional

Con algunas lágrimas, el exfutbolista nacional dejó este momento en aniversario del Estadio Nacional. (Video: GOLPERU).

En cumpleaños especial del Estadio Nacional de Lima, exfutbolistas peruanos volvieron a ponerse la ‘blanquirroja’ para conmemorativo amistoso. Uno de los invitados fue Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien estuvo para el equipo ‘rojo’ y protagonizó emotivo momento al finalizar el encuentro.

“El ‘Cóndor’ Mendoza me recordó el título de 1998 (con Universitario), era una pesadilla... tenían un equipazo con Jorge Soto (en Sporting Cristal)”, arrancó el exdefensa en entrevista para GOLPERU. Pero luego de estas palabras, el tono de su voz tomó otro color.

“Contento porque, los que hicieron posible este reencuentro, en un día especial y, me hayan llamado, fue lindo. Le doy gracias a Dios. No este pisaba este gras desde el 2011 (cuando fue campeón con Juan Aurich). Estos homenajes tienen que ser en vida. No sabemos cuándo volveremos a pisar este campo”, dijo con lágrimas en los ojos.

Tras ello, el reportero le preguntó por sus recuerdo en el recinto deportivo. “El túnel (de los vestuarios) cuando calentábamos antes de los partidos. Yo admiraba al ‘Puma’ (Carranza) y él siempre trabajaba en calzoncillos. Lo hacíamos para no manchar el short con el sudor. Muchos recuerdos se me vienen a la mente”, contó con una gran sonrisa.

“Pisar después de tantos años el Nacional da una alegría. Y con tantas leyendas del fútbol peruano, yo me siento una hormiga al lado de ellos. ¡La fe es lo más lindo de la vida!”, cerró Luis ‘Cuto’ Guadalupe, fiel a su estilo.