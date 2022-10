Abogado de Pedro Castillo: “El objetivo es que se anule la investigación de Petroperú”

Pedro Castillo. (Presidencia de la República)

Esta mañana, Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo, advirtió que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público busca vulnerar el derecho a defensa del mandatario de la Nación. Por tal motivo, lo que intentan es que se anule la investigación de Petroperú por la forma en cómo ha nacido el proceso, el cual involucran seriamente al mandatario.

Desde las instalaciones del Tribunal Constitucional, el letrado brindó unas declaraciones a los medios de comunicación y enfatizó que para él, en su calidad de abogado, han infringido con el manejo en esta indagación, sobre todo por cómo se vulneró la vivienda del jefe de Estado cuando la Fiscalía ingresó por primera vez a la residencia.

“Se ha solicitado un habeas corpus con base en tres derechos fundamentales que el presidente Pedro Castillo reclamaba al Juez Constitucional. Cuando comienza el caso de Petroperú en septiembre del 2021 ante la denuncia de un programa de televisión, se hace un allanamiento con una disposición fiscal de dos hojas que no tenía nombre, no tenían lugar, ni nada y en mérito a ello es que se procede a realizar un allanamiento y hacer una violación al domicilio del presidente”, expresó.

“El presidente por la ley orgánica del Poder Ejecutivo y por mandato fiscal están obligados a abrir Palacio de Gobierno y él conjuntamente con su familia viven en ese lugar, por tanto, pretendió ingresar sin mandato judicial el día 20 de diciembre”, dijo.

Para Pachas, durante estas diligencias que se tomaron por las investigaciones de Petroperú, existieron muchos nudos en donde no hubo un debido proceso en la ejecución de estos allanamientos ni trato al dignatario.

“Este caso Petroperú comenzó con un híbrido donde el presidente de la república no era testigo, ni investigado, no era perito, ni nada. Con el pretexto de indagar un hecho no le permitieron tener abogado defensor ni sacar pruebas, lo cual ha sido constancia en el tribunal, pero algo fundamental es que la amenaza continúa porque justamente este caso de Petroperú es uno de los tres casos que se ha tomado en acusación, ya que desde su inicio hay una visión viciada en atención al debido proceso en la vertiente al derecho de una legítima defensa”, remarcó el letrado.

“El objetivo final es que se anule el tema de Petroperú por la forma en cómo ha nacido este proceso, con una fiscal que lo tildó de terrorista, sin que jamás en su vida, a los 53 años, el presidente haya sido juzgado. Por eso y también desde un inicio lo procesó como corrupto”, manifestó.

“Hay serios indicios que Pedro Castillo recibió 2 millones de soles por caso Petroperú”

El Fiscal Adjunto, Marco Hernán, brindó una entrevista a RPP Noticias en donde explicó y reveló que tras las investigaciones que viene haciendo el Equipo Especial sobre las denuncias a Pedro Castillo, se ha determinado que sí existen elementos de convicción que apuntan a que el presidente habría recibido dinero por el caso Petroperú.

“Tenemos elementos de convicción, no podemos hablar de pruebas en esta etapa, porque eso luego se verá en un próximo juicio, pero sí tenemos elementos probatorios que nos generan la posibilidad de hacer una gerencia válida de que se ha recibido dinero en el caso de Petroperú y tenemos ahí un aproximado de 2 millones de soles por el tema del biodiésel. Tenemos también que el presidente habría recibido beneficios como pasajes de avión para él y sus familiares, celulares, etc.”, expresó para RPP Noticias.

“Tenemos las afirmaciones de entrega de dinero corroborado con otros elementos colaterales que confirman esta versión. También tenemos que entender que los delitos de una organización criminal y los delitos de funcionarios son delitos clandestinos, no es un homicidio, no es un secuestro, entonces aquí se trabaja y por eso está la prueba indiciaria”, expresó el fiscal.

