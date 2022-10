Según Benji Espinoza, Yenifer Paredes cumplirá comparecencia con restricciones en Palacio de Gobierno

Luego de que se le fuese revocada la medida cautelar establecida por el Poder Judicial; esta tarde Yenifer Paredes abandonó el centro penitenciario de Santa Mónica en Chorrillos y se dirigió directamente hasta Palacio de Gobierno en donde, según indicó el representante legal de la investigada, cumplirá la comparecencia con restricciones que determinó la sala penal encargada de llevar su caso.

“Yenifer tiene 3 domicilios, lo más probable es que elija Palacio el lugar más seguro de la República para poder desterrar cualquier riesgo de fuga o de justicia que pueda sospecharse”.

Además, Espinoza adelanta que la casación que interpondrá la Fiscalía ante la nueva disposición judicial que revocó la prisión preventiva a comparecencia con restricciones, no prosperará.

“En términos jurídicos es bastante improbable que una casación de la Fiscalía prospere porque primero la Corte Suprema tendrá que evaluar la Sala que ha dispuesto revocar la prisión a Yenifer Paredes, en segundo lugar, los motivos que podría plantear la Fiscalía que son básicamente de cuestionamiento a la motivación muy probable que no serán recibidos por la Corte Suprema porque ya en muchos casos se ha establecido que sobre la prisión preventiva se haya establecido los criterios y acá los jueces lo han seguido y por eso han ordenado la libertad de Yenifer”, detalló el abogado.

Yenifer Paredes habría utilizado influencias para diversos negocios.

Del mismo modo, la defensa legal de la hija putativa del mandatario mencionó que no habría mayor problema con que Paredes Navarro resida en el mismo domicilio que Castillo Terrones, ya que, mientras las investigaciones sigan su curso, la condición de la cuñada del jefe de Estado seguirá siendo de inocente.

“De ninguna manera, se presume su inocencia por mandato constitucional, se puede abrir una investigación, pero no es sinónimo de condena, que una persona sea investigada no significa que sea culpable, una persona investigada es a la que se le va practicar un procedimiento en su contra, pero se mantiene inocente”.

Por último, Espinoza Ramos descartó categóricamente que él haya sostenido reunión alguna para solicitar el asilo político en Venezuela para la Primera Dama, Lilia Paredes.

“Es absolutamente falso, yo debo negar enfáticamente que yo haya hecho una solicitud de asilo o que yo haya podido recomendar, ojo que, si lo hiciese, si hubiese conversado con mi cliente sobre ese tema, no habría ningún problema porque es ningún tema ilegal; jamás lo he hecho, jamás he hablado del tema, ni se ha considerado y si lo hubiera hecho no tendría ninguna dificultad en decirlo”, finalizó.

(Andina)

