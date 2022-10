Precio del dólar en Perú se mantiene en S/ 4 por segundo día consecutivo: a qué se debe

El dólar superaría la barrera de los S/ 4.15 o hasta S/ 4.30, estimó Washington Capital.

El precio del dólar estadounidense en el Perú cerró este martes por segundo día consecutivo en S/ 4 pese a la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De acuerdo a dicha entidad bancaria, el billete verde cerró su cotización con un ligero retroceso frente al sol en la sesión cambiaria de este martes 25 de octubre y llegó a los cuatro soles. De esta manera, se depreció -0,05% frente al cierre del lunes cuando se situó en S/ 4.0020, alcanzando su nivel más alto desde el 24 de diciembre del año pasado, en un contexto de fortalecimiento de la divisa americana a nivel global.

Cabe precisar también que el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio cotizaba en S/ 4.01 la venta, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se encontraba en S/ 4.07.

Según Bloomberg, aunque el sol ha llegado a su menor precio oficial frente a la divisa americana en lo que va del 2022, el día de ayer la moneda peruana no es la que más se depreció a nivel regional. La divisa que más retrocede en América Latina es el real brasileño, cayendo 2.30%, seguido por el peso colombiano (-1.52%) y el peso chileno (-1.44%).

¿Hay factores para que el dólar siga en alza?

Ante el fortalecimiento del dólar en la región, Omar Azañedo Sayán, fundador de Noncash y economista de la Universidad del Pacífico, dijo a Infobae, que la probabilidad de que su cotización permanezca alta es mucho más probable que un retroceso.

“El segundo semestre del año fue un momento clave a nivel mundial y fue un momento de muchos proyectábamos que la crisis económica a nivel global se iba agravar. Eso es lo que ha venido pasando. Ahora que estamos en el último trimestre del año el escenario de incertidumbre es mucho mayor y las expectativas de crecimiento de la economía a nivel mundial y de la región es baja”, comentó el experto.

Otro factor que impacta a la apreciación del dólar, según Azañedo, son los temores de una posible recesión para el próximo año y que podría durar hasta el 2024. “La moneda estadounidense se sigue fortaleciendo pese a este escenario de aumento de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. La política de ajuste de las tasas de interés al alza va a continuar”, añadió.

La política de ajuste de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos va a continuar al alza.

Asimismo, el experto de Noncash sostuvo que, ante este fenómeno mundial, lo que está sucediendo es que el dólar se sigue convirtiendo en reserva de valor, y sigue siendo una de las monedas más utilizadas para todo tipo de transacción e inversión.

¿Qué pasa con el dólar en el Perú?

El economista señaló que en el país se ha vivido un fin de semana muy movido que agrava la crisis e incertidumbre política, donde los agentes económicos que de alguna manera tenían en la ecuación la posibilidad de esta inestabilidad política hace fin de año, ha causado que el sol se deprecie frente al dólar por primera vez durante todo el año.

“Es clarísimo que tenemos un gobierno que se sigue acomodando, no tenemos cabezas permanentes en muchas de las instituciones del país. Una crisis sobre todo cómo se está llevando a nivel mundial no solo depende de un manejo macroeconómico o de política monetaria correcta, se necesita más”, dijo Azañedo.

Asimismo, el experto precisó que ya empieza a mellar también esta incertidumbre política y este poco manejo político que hay en el país, debido a que la actual administración del gobierno no tiene como prioridad la reactivación o recuperación económica, sino más bien sigue en este juego político de inestabilidad.

“Creo que los agentes económicos empiezan a advertir sobre el deterioro de la economía, incluso las clasificadoras de riesgo nos han bajado un poquito más la nota. Todo esto ha hecho que el sol, que sigue siendo una de las más fuertes de la región, ya empiece a tener una depreciación después de estar todo el año apreciado”, comentó el experto.

En las casas de cambio el dólar se cotizaba en S/ 4.01 la venta, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se encontraba en S/ 4.07.

Ante este escenario político de volatilidad durante todo el año, Azañedo dijo que es más probable que el dólar permanezca alto y siga superando la barrera de los S/ 4 en noviembre y diciembre. “Sigo pensando que al final del año se siga apreciando un poco; sin embargo, el BCR no va a dejar que el sol se deprecie tanto este año ante el contexto internacional del conflicto entre Rusia y Ucrania, la crisis postpandemia que afectado la cadena logística y comercio exterior”.

En cuanto al escenario local, el economista sostuvo que no va a cambiar mucho, ya que todavía no se tiene una visión clara de que este gobierno pueda gestionar esta crisis con medidas que reactiven la economía y fomente la inversión. “Lo que se necesita realmente en el país es un shock de confianza, sin embargo, no lo hay, ya que tenemos una coyuntura de cero inversiones que no solo impacta al sector privado sino también al sector público”, subrayó Azañedo.

¿Qué hacer ante el fortalecimiento del dólar?

Diversos especialistas han coincidido en que el tipo de cambio se mantendrá por encima de los S/4¿, incluso pudiendo alcanzar máximos de S/4.30 a fin de año.

Según Washington López, CEO de Washington Capital, el fortalecimiento del dólar ocurre debido a factores externos y macroeconómicos, como la política monetaria contractiva de la Reserva Federal en Estados Unidos, que busca contrarrestar los golpes de una inflación que no se veía en los últimos 40 años.

Es así que también monedas como el euro, la libra esterlina y el yen también registran mínimos históricos. Y este fortalecimiento del dólar afecta a monedas latinoamericanas, es por ello que, solo este año, en mayo se registró en los S/3.60, y ahora en octubre llegó a S/4.00, con una perspectiva de estar por encima de este nivel en los próximos meses.

“Es importante advertir, desde ya, que la situación se puede agravar, nuestro estimado es que el dólar superará la barrera de los S/ 4.15 o hasta S/ 4.30, es por eso que, los peruanos todavía están a tiempo de dolarizar sus excedentes o capitales para no afectarse con esta depreciación del tipo de cambio”, dijo López.

Agregó que esta mirada debe ser de mediano plazo, para personas que busquen dolarizar sus excedentes y no cambiarlos a soles en un buen tiempo ya que, si retornan a la moneda local en un año, estarían ejecutando una pérdida en caso requieran hacer uso de estos soles.

La posibilidad inestabilidad política en el país también ha causado que el sol se deprecie frente al dólar por primera vez durante todo el año.

Alternativas en mercados del exterior

El contexto de incertidumbre local le añade un ingrediente adicional a las personas que ya invierten su dinero fuera del Perú, buscando diversificar sus ahorros con un menor riesgo y retornos atractivos en la moneda estadounidense.

Las notas estructuradas se erigen como una opción que ya reúne muchos adeptos siendo una alternativa con tasas de retorno de entre 7.25% a 10.75% en dólares, y que ofrece protección de capital e inversión en activos globales.

“Una nota estructurada es un producto de inversión que ofrece un potencial rendimiento a un menor riesgo, siendo un instrumento financiero administrado por un intermediario con rendimientos superiores a los del mercado de renta fija con productos locales”, explicó, por su parte, Gonzalo García Arboccó, director Comercial de MFX Prime.

Cabe recordar que cada inversionista tendrá distintas necesidades, así como un perfil de riesgo propio y un horizonte de tiempo para la inversión que irá en función de sus objetivos. Es importante considerar que el horizonte de inversión para este tipo de producto es de mínimo un año y con plazo de hasta cinco años.

