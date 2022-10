Ray Sandoval, jugador de Atlético Grau, habría protagonizado accidente automovilístico en Piura

Ray Sandoval habría chocado su automóvil en Piura.

Ray Sandoval es uno de los jugadores que más prometía desde que se formó en la Universidad San Martín, para luego debutar en la Primera División con la camiseta de Sporting Cristal. Sin embargo, su carrera se ha venido a menos luego de protagonizar diversos sucesos extradeportivos que lo alejaron de los grandes clubes. Ahora perteneciente a Atlético Grau, habría sido partícipe de un choque automovilístico en Piura.

Esta noticia fue dada a conocer por los diversos usuarios de las redes sociales, entre ellos periodistas, en donde informaban y publicaban la foto de un carro estrellado con un poste de luz que se encontraba en el semáforo del cruce de la avenida Raúl Mata con José María Escrivá en el distrito de 26 de octubre. En esa línea, según trascendidos, sería propiedad del futbolista, quien incluso se habría dado a la fuga, pues algunos testigos pudieron darse cuenta de su rostro.

Asimismo, se pudo conocer que, tras varias averiguaciones, que la placa del Mercedes Benz de color blanco, ‘AWZ 454′, figura a nombre del atacante: Ray Anderson Sandoval Baylón. Aunque por el momento se desconoce el paradero que habría tomado para escaparse.

Información con la placa del auto estrellado de Ray Sandoval.

Otra versión del accidente

El medio RPP noticias pudo recabar información por lo ocurrido. Y es que de acuerdo con el periodista que tiene en dicha zona, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, en efecto, el auto figura bajo la denominación del jugador de 27 años.

No obstante, según su abogado, Clever Camacho, no sería el deportista quien habría manejado al carro, sino más bien se trataría de su pareja Karla Moreno. De hecho, la fuente asegura que la mujer se dirigía para hacer las compras en algún lugar de abastecimiento hasta que chocó. En este caso, se conoció que Ray habría estado en todo momento en su casa.

Novia de Ray Sandoval chocó contra poste en Piura | RPP TV

Suceso polémicos del pasado

Ray Sandoval ha estado en el ojo de la tormenta por acciones que cometió en el pasado. En el 2017 fue separado de Sporting Cristal por el técnico José ‘Chemo’ Del Solar luego de haber faltado a un entrenamiento y no haberlo justificado. Por tal motivo, fue enviado a la Reserva hasta que regresó al Monarcas Morelia, club que lo tenía en propiedad.

Pero eso no fue lo único, ya que en el 2020 y cuando había regresado a las filas de la entidad ‘celeste’, en pleno confinamiento por la aparición de la pandemia del COVID-19, no cumplió con las normas que dictó el Gobierno. No solo incumplió con la cuarentena obligatoria que se establecía en determinados horario, sino que además condujo su auto en estado de ebriedad, chocó el vehículo del conocido modelo, Sebastián Lizarzaburu, y protagonizó un hecho vergonzoso en plena calle a altas horas de la noche.

A raíz de este suceso, el club del Rímac lo separó de forma definitiva. El comunicado que emitió indicaba “no tolerar actos de indisciplina y de exigir un comportamiento ejemplar que vaya acorde a los valores de nuestra institución y a nuestro propósito de ayudar a construir una sociedad mejor”.

Ray Sandoval en la Liga 1 2022

Cabe mencionar, que Ray Sandoval fichó por Atlético Grau de Piura a inicios de esta temporada. Tras un paso por Cusco FC y UTC, el cuadro ‘heroico’ le abrió las puertas para comandar el ataque junto al argentino Rodrigo Salinas, quien ejerció como capitán.

Bajo el mando del técnico Gustavo Álvarez, el ‘Rayo’ disputó un total de 21 partidos (fue titular en 18), y donde pudo marcar nueve goles, además de brindar dos asistencias. Justamente, el último tanto se lo marcó a Melgar en el triunfo 2-1 del pasado lunes 24 de octubre.

Resumen y goles del encuentro disputado de la Liga 1. (Video: Minuto Adicional Oficial)

