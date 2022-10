Percy Olivares reprochó a Sporting Cristal por perder liderato de Torneo Clausura: “No lo tomaron como una final”

El exfutbolista cuestionó que los 'celestes' hayan sucumbido ante los 'albos' la semana pasada. Ese partido le dio ventaja a Alianza Lima. (Video: ESPN Perú)

Sporting Cristal es uno de los equipos que se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura. La última victoria en condición de visitante contra Alianza Atlético en la fecha 18 lo colocó en el primer lugar del segundo certamen del año, aunque con el partido pendiente de Alianza Lima ante Ayacucho FC. Sin embargo, el cuadro ‘celeste’ venía siendo uno de los más regulares a lo largo de la temporada, pero la caída ante Atlético Grau la semana pasada estropeó sus planes. En ese sentido, Percy Olivares reprochó al equipo por esa derrota, dando a entender que era una final adelantada.

“Me enojó mucho. Me decepcionó que la haya perdido de esa forma. Porque si en algún momento pensé que podría perderla, dentro de la lógica, era en Sullana y no en casa”, mencionó el exfutbolista en el programa Equipo F de ESPN Perú cuando fue consultado por dicho resultado.

En eso, aseguró que no podía dar una opinión muy extendida, pero dio a entender que los ‘cerveceros’ no tomaron ese cotejo como uno definitorio y que eso puede ser un condicionante para determinar si llegan a la final de la Liga 1. “No quiero opinar porque tengo una postura muy particular y no quiero meterme en las decisiones del técnico y los directivos. Pero creo que pudieron haber hecho mejores cosas en ese partido. Primero, enfocando el encuentro como tenía que hacerlo, como una final. De ese partido va a depender que Cristal esté o no en donde tiene que estar, entonces no se tomó como se tenía que tomar”, sostuvo.

Y es que Sporting Cristal llegaba a la fecha 17 del Torneo Clausura como puntero tras haber alcanzado 35 puntos, dos más que su máximo perseguidor Alianza Lima. Por tal motivo, tenía la obligación de ganar. De hecho, el contexto parecía favorable, pues recibía en el estadio Alberto Gallardo a un Atlético Grau, que si bien también peleaba por los primeros puestos, no tenía posibilidades de llegar a la final al no estar dentro de los ocho primeros en la tabla del Acumulado.

Sporting Cristal mostró una terrible fragilidad defensiva ante Atlético Grau. (Alex Melgarejo)

Trámite del Sporting Cristal vs Atlético Grau

En dicho compromiso, los ‘rimenses’ mostraron una propuesta intensa de juego con mucha presión de por medio al elenco rival. No obstante, la ansiedad que tenían los jugadores era evidente y se reflejó en el transcurso de la contienda. Fue así como el conjunto ‘albo’ se puso en ventaja a los 16 minutos por intermedio de Joel López, quien aprovechó una gran jugada individual de Paulo de la Cruz para marcar el 1-0 con un zurdazo rasante.

Pero cuando Cristal se disponía a buscar el empate, los hombres de Gustavo Álvarez se replegaron y apelaron al contragolpe, aunque con mucha tranquilidad. Justamente, el argentino Fernando Márquez ejecutó una contra con mucha eficacia, tuvo la serenidad para temporizar hasta que apareció Ray Sandoval en un costado para empujar la pelota y colocar el 2-0.

El técnico de la escuadra del Rímac, Roberto Mosquera, había realizado tres cambios antes de esta anotación para darle otra tónica al partido, aunque en un principio no tuvo éxito. La expulsión del defensa de Atlético Grau, Luis Álvarez, no varió el rumbo del encuentro pese a la diferencia de jugadores. Recién a los 83 minutos, Horacio Calcaterra sufrió una falta en área rival. En ese momento, Joffre Escobar fue el encargado de ejecutar la pena máxima y, a pesar de que falló sus dos disparos posteriores, finalmente Leandro Sosa pudo convertir el descuento.

Los 'celestes' cayeron increíblemente de local 2-0 ante los 'albos' por Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

Derrota y corte de racha positiva

El trámite no dio para más pese a la insistencia de Sporting Cristal. Pero lo cierto es que, a raíz de esta derrota, no solo perdió una valiosa de colocarse como líder absoluto del Torneo Clausura, sino que además cortó la notable racha de 25 partidos sin conocer la derrota. De hecho, la última había sido el 8 de abril ante la Universidad César Vallejo por 2-0 en la jornada 9 del Torneo Apertura.

Por todo lo contado líneas arriba, los ‘celestes’, aún con el triunfo ante Alianza Atlético en Sullana, deben ganar el encuentro de la fecha 19 ante Carlos A. Mannucci y esperar que Alianza Lima no sume ante Ayacucho FC ni contra ADT.

