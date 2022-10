Pablo Lavallén calificó de “mediocre” a la Liga 1 por constantes errores arbitrales en contra de Melgar

El entrenador de Melgar tuvo fuertes palabras contra los organizadores del torneo local por las constantes fallas arbitrales. (Video: RPP Deportes)

Melgar de Arequipa se despidió de la posibilidad de ganar el Torneo Clausura luego de caer en condición de visitante contra Atlético Grau. Fue un 2-1 en contra que le impidió tratar de revalidar su condición de favorito, pues ya tenía en su poder el Torneo Apertura. Pero fuera del análisis deportivo, el técnico del cuadro ‘Dominó’, Pablo Lavallén, mostró su fastidio por los constantes fallos arbitrales que han perjudicado a su equipo en las últimas fechas y lanzó duras palabras contra la Liga 1.

Todo esto empezó cuando el entrenador daba la conferencia de prensa luego de dicho partido y era consultado si el segundo tanto de los ‘albos’ era discutido. “Hay que ver (si hay polémica). Hace varias fechas que venimos con algunos fallos bastante polémicos, así que habrá mucha gente que está muy contenta, de sacar a Melgar de la disputa del torneo”, fueron sus primeras palabras para el periodista de RPP, Diego Figueroa.

De la misma manera, utilizó términos fuertes para referirse al campeonato local, dando a entender que las penalizaciones no les llegan a los árbitros y sí a los técnicos. “Eso habla de una mediocridad de la liga, que en realidad tendría que tratar de prever cómo son los arbitrajes. Así como nosotros los entrenadores somos castigados perdiendo el empleo cuando las cosas no van bien, los árbitros cuando se equivocan… No pasa nada. Habría que prever un montón de cosas. Yo no lo voy a arreglar. Este es un problema que tiene el fútbol peruano”, sostuvo.

Para finalizar, el comunicador en mención le preguntó sobre las declaraciones que hizo su asistente técnico luego del empate de Melgar contra Universitario el pasado 16 de octubre, que se quejó que se esté armando todo para que haya equipos de Lima en la final. “Misión cumplida, es lo que ellos querían”, concluyó.

¿Qué dijo el asistente técnico de Melgar?

Javier Claut, miembro del comando técnico de Pablo Lavallén fue el encargado de declarar ante la prensa tras el cotejo con los ‘cremas’. Ahí fue cuando, no solo se quejó por el plátano que le lanzaron a Kevin Quevedo, sino también por algunos errores que, según consideró, el árbitro Jesús Cartagena cometió al expulsar a Horacio Orzán y Jean Pierre Archimbaud.

“Nosotros vinimos a jugar al fútbol, a tratar de ganar y creo que hicimos un gran partido. Luego, lo que hizo el árbitro fue vergonzoso. ¿A dónde vamos? Los arbitrajes te perjudican. En Tarma pasó lo mismo y hoy también. Es el tercer partido que este juez dirige a Universitario, el tercer partido donde expulsó jugadores. Así es difícil. Espero que alguien diga algo”, expresó.

Para finalizar, dejó una polémica frase que es un símil de lo que mencionó el DT argentino. “Se busca que algún equipo de Lima llegue a jugar a la final, seguramente. Estoy convencido. Los arbitrajes que hemos tenido últimamente te dan esa sospecha. Alianza Lima no juega a la misma hora de nosotros, no juega un partido anterior de nosotros, siempre lo hace después de Melgar. Hace dos o tres fechas sucede lo mismo. Algo raro pasa”, concluyó.

Disputa por el Torneo Clausura

Con la derrota de los ‘rojinegros’ en Piura, bajaron a la cuarta posición del Torneo Clausura con 33 puntos. A falta de una jornada para la culminación del certamen, la disputa se encuentra entre Alianza Lima y Sporting Cristal. En ese sentido, los ‘blanquiazules’ parten con ventaja, pues tienen dos cotejos delante: ante Ayacucho FC y con ADT, en tanto, a los ‘celestes’ solo les queda el choque contra Carlos A. Mannucci.

