Rebe Escribens revela que rechazó ser jurado de ‘El Gran Show’: “Más adelante”

Rebeca Escribens revela que fue invitada para ser jurado en El Gran Show. | América TV

La conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, señaló que fue invitada para ser jurado de ‘El Gran Show’. Sin embargo, no aceptó la propuesta, pero señaló que espera ser parte del programa de Gisela Valcárcel muy pronto.

En la emisión de este lunes 24 de octubre, la también actriz opinó sobre la performance de Gabriela Herrera y Santiago Suárez en ‘El Gran Show’. Para Rebeca Escribens, el tapeo de la bailarina no pudo lucirse porque no bajaron la música en el preciso momento en que estaba realizando la acción.

“Eso no pasa por no invitarme de jurado”, dijo la conductora de TV con una gran sonrisa. “No me han invitado. Mentira, sí me han invitado y estoy deseosa por ir, más adelante, más adelante”, acotó la actriz.

Cabe señalar que no sería la primera vez que Rebeca Escribes pisa el set de Gisela Valcárcel como jurado invitado. Sin embargo, según cuenta la animadora, esta vez la habrían invitado de forma permanente. La carismática conductora se encuentra realizando una serie de presentaciones con sus compañeras de ‘Mujeres sin pito’, por lo que no tendría la agenda disponible.

Rebeca Escribens rechazó ser jurado de Gisela Valcárcel. América TV

Dedica mensaje a Melissa Paredes

En otro momento, Rebeca Escribens se refirió a las últimas declaraciones de Melissa Paredes en ‘El Gran Show’. La presentadora de espectáculos la felicitó por darse oportunidad a un nuevo comienzo por el bien de su hija.

“Sin duda, su prioridad es su hija, ya estuvo bastante tiempo sin ella. Este es su trabajo y el hecho que esté solamente dos horas no quiere decir que no le de importancia a su trabajo, simplemente que quiere hacer las cosas bien. De repente se lleva su tarea a casa y practica en casa, no necesitas desayunar, almorzar y cenar en la academia bailando”, indicó la conductora de ‘América Espectáculos’

“Es importante para tener una presentación impecable, pero puedes hacer lo mismo y llevarte la tarea a casa. Hay miles de formas de sentirse satisfecha con el trabajo que estás haciendo. Con la historia de Melissa Paredes está empezando a flotar, a respirar un poco y está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede. Felicidades Melissa, se nota que es de corazón todo lo que dices”, acotó la presentadora, quien señaló que espera que la otra parte, Rodrigo Cuba, tome la misma postura, por el bien de la menor.

SEGUIR LEYENDO