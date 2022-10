Joven es hallada sin vida dentro de un hotel en Lurín luego de salir con enamorado y amigo

joven fue hallada muerta dentro de hostal en Lurín

La Policía Nacional del Perú investiga la extraña muerte de una joven estudiante en Lurín, quien llevaba desaparecida por algunos días. Según los primeros reportes de los agentes de investigación, la menor fue hallada sin vida dentro de un hotel en la calle Los Pulpos, en la referida ciudad.

A través de los reportes y el libro de registro del hostal, se conoció que la mujer ingresó acompañada de su enamorado Brayan Elvis Atoño Sinche y su amigo Sebastián Rodrigo Díaz La Rosa, ambos de 22 años.

Sin embargo, los jóvenes contaron que los tres empezaron a consumir cocaína y marihuana y que al parecer, producto de una sobredosis, la estudiante empezó a convulsionar.

Detalles de la desaparición

A través del noticiero de América, los familiares de la joven, que estudiaba cosmetología para poder sostenerse, contaron que ella mencionó que saldría con su enamorado, pero al pasar las horas la joven no aparecía y eso inquietó a sus padres. Por ese motivo, se dirigieron hasta la dependencia policial del sector para abrir una denuncia.

Comisaría de Lurín.

Horas más tarde, el hermano de la víctima fue llamado por los efectivos policiales para que se dirija a la comisaría porque habrían encontrado el cuerpo de una mujer con las características de su hermana.

“En la comisaría me informan que mi hermana ya estaba muerta. Yo no le creí nada. Me fui a la misma comisaría de Lurín, me hicieron pasar para reconocer el cadáver”, contó Anthony Cárdenas, hermano de la víctima, al matinal.

Además, a esto y luego de reconocer que sí eran los restos de su pariente, el joven narró que la PNP manifestó que los tres jóvenes ingresaron al hostal Los Cocos, ubicado en la calle Los Pulpos, para seguir ingiriendo sustancias tóxicas y que no sean vistos por los patrulleros o serenazgo. Fue alrededor de las 7 a.m. que la menor comenzó a convulsionar.

Una amiga contó que a América Noticias que estuvo en contacto con la occisa hasta las dos de la madrugada, pero por ser tarde ella se durmió y perdieron la conexión. Por otra parte, la joven le envió a su amiga unas imágenes en donde se ve junto a su enamorado y el segundo sujeto.

“En la mañana temprano me levanté y le escribí preguntándole cómo había amanecido y no contestó nada. Me enteré hasta más tarde que ella ya no existía”, detalló entre lágrimas.

Jóvenes estaban junto a la joven cuando perdió la vida. PNP investiga extraña muerte.

Policía Investiga

Al conocer la muerte de esta jovencita, los padres de familia exigen a las autoridades demostrar que fue exactamente lo que pasó, ya que ellos no tenían conocimiento que su familiar ingería drogas. Asimismo, solicitaron celeridad en el caso para que su novio responda ante las autoridades por mantener una relación sentimental con un menor de edad.

A través de los agentes de la PNP, se conoció que el fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía de Lurín ordenó la liberación de los dos jóvenes.

La familia y amigos no se quedaron de brazos cruzados y fueron hasta la vivienda de la pareja de la joven para gritar que dé la cara y se entregue a las autoridades, pero nadie salió de la vivienda. Un inquilino del predio mencionó que desconoce del caso.

También piden que se sancione al hostal donde les alquilaron una habitación, ya que uno de los integrantes era una menor de edad. El caso sigue en investigación.

