La tartamudez, una condición que se enfrenta en familia y cuya voz tiene el mismo valor para ser escuchada

La tartamudez es un trastorno del habla.

Este 22 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Tartamudez, que también es conocido como el Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. En esta importante fecha se busca concientizar a la sociedad sobre esta condición en la que muchos niños, adolescentes y adultos enfrentan día a día en el habla.

Es importante que al mencionar a la tartamudez se conozca más sobre este trastorno que afecta a millones de personas en el mundo. Según la Fundación Americana de la Tartamudez, el 5% de los niños atraviesa un período de “balbuceos” entre seis meses o más de duración. Tres de cada cuatro niños que empiezan a tartamudear recuperan la fluidez antes de llegar a la adolescencia, quedando un 1% de la población con un problema crónico.

Ante esto, es necesario que los padres de familia tomen en cuenta qué es lo que está pasando con su hijo y por qué de un momento a otro inició con este problema al hablar. Existen diversas causas que el portal Mayo Clinic destacó sobre este trastorno del habla, en los que sobresalen:

Anomalías en el control motor del habla: Algunas pruebas indican que pueden intervenir anomalías en el control motor del habla, como la coordinación temporal, sensorial y motora.

Genética: El tartamudeo tiende a ser hereditario. Aparentemente, la tartamudez puede producirse a causa de anomalías hereditarias (genéticas).

La tartamudez también se presenta en adolescentes y adultos.

La tartamudez puede llevar a:

- Problemas para comunicarse con los demás

- Sentirse ansioso al hablar

- No hablar o evitar las situaciones que requieren del habla

- No participar ni tener éxito en el plano social, escolar o laboral

- Ser objeto de intimidaciones o burlas

- Baja autoestima

Características de la tartamudez

Adicional a ello, el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), mencionó que existen diversas características en que la familia debe tomar en cuenta, sobre todo cuando uno de sus miembros empieza a presentar algún disturbio al momento de expresarse como las que son:

Las repeticiones múltiples: la repetición de la primera sílaba es una de las primeras señales para determinar si un niño tartamudea.

Los alargamientos: en lugar de repetir los sonidos iniciales, a veces prolonga o dilata el primer sonido de las palabras. En tal caso, “Papá” se convierte en “Pppppppapá.”

Los bloqueos: cuando el sujeto, se queda “atascado” en alguna palabra, tal vez sea posible observar que realiza movimientos accesorios en los músculos de los labios, lengua, garganta, pecho.

Es importante que los niños inicien con una terapia del lenguaje.

Las subidas de tono y volumen: cuando el niño se esfuerza por pronunciar una palabra, el tono y volumen del sonido que intenta producir pueden subir hacia el final.

Evitaciones: Es posible que evite ciertas palabras hasta que tenga suficiente confianza para pronunciarlas bien.

En diálogo con la pedagoga, especialista en trastornos del lenguaje, Dra. Imelda Mayorga Espichán, expresó para Infobae Perú que la tartamudez es involuntaria. Esto quiere decir que la persona que tartamudea no puede evitar que esto ocurra, es por eso que es necesario que la persona con problemas al hablar tome un tratamiento personalizado con fonoaudiólogos o especialistas en tartamudez.

“En este proceso, cuando el niño atraviesa la tartamudez surge basándonos en un conflicto emocional, el niño podría estar pasando por algo que está bloqueando sus emociones, es por eso que en este periodo es importante que los padres apoyen emocionalmente a sus hijos. Muchos de los estudiantes han regresado al colegio con estos trastornos del habla. Es normal que durante los tres primeros años de vida los niños comienzan a tartamudear porque están empezando a hablar con nuevas palabras, escuchando nuevos fonemas y hay que ser conscientes que la tartamudez se puede dar en cualquier etapa de la vida y edad incluso, desde mi experiencia he podido ver como niños que terminan la fase inicial y empiezan la etapa primaria (en ese “divorcio” de etapa), el niño ingresa al grado de inicial tartamudeando cuando antes no lo hacía. El niño cuando no ha logrado bien desarrollar la etapa de lenguaje puede ocasionar este disturbio del habla”, expresó.

“Hay que ser honestos, una cura del 100% de la tartamudez no hay, pero sí existen muchas estrategias probadas que ayudan hasta más del 90% a que la persona deje esa tartamudez al momento de conversar. La respiración aquí cumple un rol fundamental al momento de tratar la tartamudez. Muchos de los niños también logran rehabilitarse a través de las canciones, hemos descubierto desde nuestro lado experimental, que ellos cuando cantan no presentan la tartamudez. Entonces hay varias estrategias que cuando ya van creciendo pueden usar y fortalecer estos puntos. Para nosotros la respiración es fundamental y es el primer paso que se da en la rehabilitación de la tartamudez”, agregó la especialista.

Recomendación para los maestros

En este punto la pedagoga menciona a nuestro medio que los maestros tienen que trabajar y ayudar a sus alumnos cuando tienen un problema de lenguaje, ya que ellos son los educadores y también conocen de estos problemas del habla.

“Aquí los maestros también juegan un importante rol. Primero, porque es en la escuela en donde ellos también van a aprender a hablar y a desarrollar el sentido del habla, quiere decir que van a aprender fonemas nuevos, palabras, y los maestros tienen que entender que estos niños con tartamudez tienen un proceso distinto a los demás. Sin embargo, no los excluye del mismo aprendizaje de sus demás compañeros. Otro punto que hay que destacar del rol de los profesores, es que tienen que evitar que sus demás compañeros se burlen del menor con problemas del habla, quiere decir evitar el bullying dentro de las aulas, porque eso baja la autoestima del niño y es importante en este periodo de tratamiento el niño se sienta seguro de sí mismo para poder enfrentar esta condición”, precisó.

El amor, paciencia y calidez ayudará a ir dejando poco a poco este trastorno del habla.

Recomendaciones para el entorno de la persona con tartamudez

- Evitar críticas, burlas, o castigos a un niño tartamudo.

- Darle todo el tiempo que él necesite para hablar

- Contar cuentos al niño

- Corregir solamente en casos muy específicos, pero de forma positiva.

- Estimular el habla del niño en un ambiente tranquilo.

- Hablar pausadamente puede ayudarle a hablar de la misma forma.

Recuerda que en nuestro país existen diversas asociaciones relacionadas a este trastorno, grupos de autoayuda que brindan charlas gratuitas, exposiciones y más sobre este tema.

