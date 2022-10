Actriz Maria Claudia Yamada hace reflexión sobre la inseguridad por ser mujer en Perú

María Claudia Yamada hace reflexión en Twitter. (Instagram)

María Claudia Yamada, actriz de teatro y recordada por su participación en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como hermana de Richard Wilkinson, se pronunció en redes sociales tras el reciente caso de Gabriela Sevilla. Y es que, todo el Perú quedó consternado con la desaparición de la joven quien, supuestamente, se encontraba embarazada.

Frente a ello, la artista nacional hizo una extensa publicación en Twitter, en la que detalló algunos pasajes de su vida que la marcaron y que, lamentablemente, le han causado ciertas inseguridades en su vida cotidiana.

Macla Yamada reveló, en primer lugar, que tuvo un intento de robo cuando era pequeña y una mujer intentó llevársela con engaños, pero esto pudo evitarse por la rápida reacción de la madre de una de sus compañeras que notó que algo raro venía sucediendo.

“Cuando era muy chiquita, salí corriendo a toda marcha del colegio. Una señora entró hasta el patio y me dijo: Tu mamá nos está esperando, ha tenido un accidente pero te manda esto. Tenía caramelos de limón. Mi mamá siempre me los compraba entonces le creí y empezamos a caminar. Luego, otra mamá del colegio me ve en la pista con ella y me dice: ¿María Claudia? y la señora salió corriendo”, comentó al inicio, señalando que esta fue la primera vez que vivió una situación de inseguridad.

Seguido, relató la vez en la que fue asaltada junto a un chico con el que salió cuando tenía 19 años. Reveló que todo sucedió cuando tomaron un taxi y el chofer se desvió para luego quitarles todas sus pertenencias y, lamentablemente, realizarle tocamientos.

“A los 19, afuera de una discoteca, tomé un taxi con el chico con el que estaba saliendo. Nos pidió parar en un grifo porque no tenía gasolina. Hizo una llamada y durante el camino hacia otras: “si mamá, ya estoy en camino con tú medicina” (…) desvió. Nos metió en una calle de Breña, nos bajaron a los dos. Nos robaron, me tocaron y nos dejaron abandonados ahí. Tomamos otro carro hasta mi casa y luego a poner la denuncia”, relató.

Luego de contar sus experiencias, reveló que ha desarrollado un gran temor por tomar taxi sola y esa es la razón por la que no suele hacerlo. Sin embargo, en referencia al caso de Gabriela Zevilla, señaló que pese a ser una situación no aclarada sirve para evidenciar la realidad y el temor de muchas mujeres para tomar un vehículo privado en las calles.

“Si bien ahorita el caso de Gabriela no está esclarecido. No es algo aislado. Pregúntenle a sus amigas alrededor cuántas han pasado por algo similar. Cuantas tenemos miedo de ir en taxi. Cuántas compartimos nuestra ubicación exacta, placa y hasta tomamos fotos de los conductores para sentirnos medianamente seguras”, señaló a manera de reflexión.

Finalmente, recalcó que no hay lugar que sea ajeno a una posible trata de personas y que además, el miedo que se pueda tener a no estar seguras no es ninguna exageración.

“Si creen que en la capital somos ajenos a la trata de personas, usemos la tecnología a nuestro favor para buscar información y aterrarnos. Si, ATERRARNOS. Agregaría que lo peor es que cuando las personas nos dicen “estás exagerando” nos creemos que estamos exagerando y nos callamos. NO. Por favor, NO”, finalizó en su publicación.

