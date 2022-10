Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionará este viernes para seguir con caso de Dina Boluarte

Dina Boluarte en el Congreso de la República

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sesionará este viernes para continuar con el debate de las denuncias constitucionales contra la vicepresidenta Dina Boluarte, quien habría infringido la Carta Magna al realizar gestiones por el Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria del gobierno de Pedro Castillo y por haber omitido en su hoja de vida a familiares que han contratado con el Estado.

El grupo de trabajo parlamentario, presidido por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), estableció que la sesión se realice de manera presencial y virtual, y se inicie desde las 11 de la mañana. Como se recuerda, la semana pasada, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se presentó en la SAC para brindar sus descargos en compañía de su abogado Alberto Otarola.

Durante su alocución, Boluarte se defendió y denunció que no fue debidamente notificada por la Contraloría General de la República, organismo que acusa a la vicepresidenta de haber cometido infracción constitucional al firmar documentos en nombre del Club Apurímac.

“A mí no me ha sido notificado debidamente todo el expediente de la investigación de la Contraloría, afectando no solo mi derecho fundamental a la defensa, sino generándose un nefasto precedente para el presente y los futuros casos”, cuestionó.

Dina Boluarte pide archivamiento de denuncia en su contra | TV Perú

Luego, Boluarte sostuvo que algunos sectores políticos pretenden inhabilitar a la vicepresidente de la República para luego intentar la vacancia presidencial y luego inhabilitación y suspensión. “Expreso ante el país que este plan está en marcha”, agregó. “Sin escuchar mis argumentos de defensas desde el mismo día en que fueron presentados las denuncias constitucionales. Me están hallando responsable de las denuncias constitucionales”, acotó.

En otro momento, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ha sido enfático al señalar que el Congreso está obligado a respetar las garantías del debido proceso.

Por su parte, la defensa legal de Boluarte solicitó al inicio de la sesión, que el contralor general de la República, Nelson Shack, sea citado al grupo de trabajo. En respuesta, la titular de la comisión parlamentaria, Lady Camones señaló que el contralor ha acreditado, mediante un oficio, a dos especialistas para que asistan a la sesión de hoy.

Además, solicitó que los congresistas que consideró han adelantado opinión en este caso, de abstengan de votar. “La Contraloría General afectó el derecho de defensa desde el día uno por remitió 171 folios y a su defendida solo tres páginas”, explicó.

Abogado de Dina Boluarte.

Al finalizar su presentación, la vicepresidenta de la República junto a su abogado brindó declaraciones a la prensa. Dina Boluarte reiteró que su disposición de acudir a las citaciones que le hagan llegar desde el Parlamento. “Estoy con mis manos limpias porque corrupta no soy”, apuntó.

Evita responder pregunta

En su visita a la región de Piura por la semana de la inclusión social, la vicepresidenta y ministra, Dina Boluarte se refirió al respecto sobre el nuevo pedido de vacancia que se viene elaborando desde el Palacio Legislativo y exhortó a los parlamentarios a que se trabaje conjuntamente en aras de la gobernabilidad.

“El Congreso en dos oportunidades ha iniciado este tramite de vacancia las mismas que no han prosperado, esta es la tercera vez que se estaría presentando, en todo caso invocar a los congresistas demócratas y al Perú en general para trabajar por la gobernabilidad del país, creo que la población espera de sus gobernantes, congresistas y Ejecutivo, resolver los problemas que hay en el país”, mencionó.

En otro momento, Boluarte fue consultada si es que, en una eventual vacancia contra Pedro Castillo, ella asumiría el cargo de presidenta de la República; no obstante, ella insistió invocando a los congresistas a que se trabaje por la seguridad política y económica del país.

